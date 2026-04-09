Santa Fe le da primer sacudón a Peñarol: gol de Emanuel Olivera en Libertadores

Alegría para Santa Fe en el primer tiempo del juego ante Peñarol. Este jueves, 9 de abril de 2026, los leones reciben al cuadro uruguayo por la primera fecha del grupo E de la Copa Libertadores. El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se visitó de gala para el duelo.

Al minuto 20′, el defensor de Santa Fe, Emanuel Olivera, cabeceó en un tiro de esquina a favor del león y mandó a guardar la pelota en el arco de Peñarol. Fue el 1-0 a favor del león y que le dio ánimo de cara al resto del partido.

¡¡JUSTO A LOS URUGUAYOS, DESDE LA PELOTA PARADA!! Cabezazo letal de Olivera, para marcar el 1-0 de Independiente Santa Fe ante Peñarol... ¡Locura en El Campín!



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Santa Fe vs. Peñarol por Copa Libertadores: hora y canal de TV para ver el partido

Después, Peñarol empezó a adelantar sus líneas en busca del empate, pero se le vio poca precisión y falta de ocasiones claras. En contraste, Santa Fe arrancó a cuidarse atrás y aprovechaba los contragolpes para hacerle daño al elenco uruguayo.

Un par de remates de media distancia, además del buen posicionamiento del portero santafereño Andrés Mosquera Marmolejo, daban tranquilidad al onceno cardenal. Los hinchas de Santa Fe presenciaron un primer tiempo movido en El Campín.

Imagen del primer tiempo entre Santa Fe y Peñarol en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Así, con ese 1-0, se fueron al descanso. La expectativa está puesta de cara al complemento, si Santa Fe logra ampliar su ventaja o Peñarol encuentra las vías del empate. Eso sí, los cardenales tuvieron que hacer cambios por molestias físicas, con la salida de Yilmar Velásquez y de Maximiliano Lovera.

En el tramo final de la primera parte, a Peñarol se le vio impreciso. Los uruguayos denotaban incomodidad, misma que les impidió desarrollar un mejor juego en el campo. Es casi seguro que habrá movimiento desde el banco.

Santa Fe y Peñarol juegan con el triunfo de Corinthians sobre Platense encima. El elenco brasileño venció al calamar en Argentina, por 2-0, y se perfila como líder parcial en este grupo E de la Copa Libertadores 2026.