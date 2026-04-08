Santa Fe vs. Peñarol por Copa Libertadores: Canal de TV y horario en que se transmitirá el partido

Santa Fe ha sido un equipo de altibajos durante el primer semestre de 2026. Juega bien unos partidos y en los otros parece sin rumbo y memoria futbolística. La hinchada desespera y el técnico Pablo Repetto parece que se juega su puesto cada fecha y, por ahora, en la Liga Betplay camina al borde de la cornisa, en la pelea por clasificar a los playoffs con 19 puntos.

Mientras sobrevive en el fútbol colombiano, le llegó la hora para el debut en fase de grupos de Copa Libertadores, donde enfrentará a Peñarol de Uruguay en el estadio El Campín de Bogotá y que es la cabeza de serie en este grupo. Santa Fe espera sorprender en su primer juego internacional de la temporada y hacer respetar el estadio El Campín. El equipo estará liderado por Hugo Rodallega en la cancha.

El equipo de la capital de Colombia llega al duelo contra Peñarol con un empate ante Deportes Tolima en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. A Santa Fe se le escapó la victoria y permitió un empate 2-2 cuando presentó una mejor idea de juego, siendo más ofensivo y haciendo lo posible por la victoria. Antes del juego ante el club tolimense, fue local ante Llaneros de Villavicencio.

Imagen del juego entre Tolima e Independiente Santa Fe, por la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

En ese partido ante Llaneros, donde Santa Fe era ampliamente favorito, las cosas sí salieron mal y se vio un equipo sin alma e ideas y el visitante pudo imponerse en la cancha de El Campín con un 1-0 que es como un bálsamo para atacar en la tabla de posiciones de la Liga Betplay. Además que el ‘León’ tuvo 10 jugadores desde el minuto 33 tras la expulsión de Christian Mafla.

Canal de TV, hora y formaciones para Santa Fe vs. Peñarol

Antes de Llaneros, Santa Fe volvió a mostrar una mejor cara ante el Atlético Bucaramanga en condición de visitante, sorprendiendo al club bumangués y sacando una victoria clave en sus aspiraciones a clasificar a los playoffs. Previamente, enfrentó al Medellín, donde también triunfó, pero dejó muchas dudas tras el 2-1 final y el rival con nueve jugadores por poco empata en Bogotá.

Por la primera fecha del Grupo E, Santa Fe será local ante Peñarol de Uruguay, uno de los equipos más grandes del continente. El juego se disputará este jueves 9 de abril a partir de las 9:00 pm, hora colombiana, y tendrá la transmisión de ESPN en su señal abierta y la aplicación Disney+.

Los periodistas encargados de este compromiso son: Luis Fernando Vásquez en la narración y Francisco Vélez en los comentarios.