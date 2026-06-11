Fórmula 1 GP de Barcelona 2026: horarios y canal para ver el inicio del calendario de verano

En la antesala del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, la FIA anunció nuevas medidas para los automóviles con miras a las próximas temporadas.

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Tras largas semanas de negociaciones, las escuderías de Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil, que regula el campeonato del mundo, alcanzaron un acuerdo para reducir ligeramente la parte eléctrica del motor de los monoplazas en 2027 y 2028, anunció este miércoles la FIA.

Una nueva normativa técnica ha transformado profundamente los monoplazas esta temporada, con motores casi a medio camino entre eléctricos y térmicos, lo que implica un gran trabajo de gestión de la energía, a lo que no terminan de acostumbrarse los pilotos.

Estos nuevos monoplazas han suscitado un rechazo prácticamente unánime en el paddock, empezando por el cuatro veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que calificó los monoplazas de 2026 de “fórmula eléctrica con esteroides” y amenazó varias veces con dejar la F1 si no se hacía nada para mejorar la situación.

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“El acuerdo se alcanzó tras las conversaciones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, después de que se detectaran preocupaciones en torno a la gestión de la energía”, explica la FIA en un comunicado.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Foto: NurPhoto via Getty Images

Hora y canal para ver el Gran Premio de Miami

Viernes 12 de junio

Práctica #1

06:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #2

09:50 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 13 de junio

Práctica #3

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 14 de junio

Carrera

08:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.