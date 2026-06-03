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Fórmula 1: Ferrari toma decisión final con el contrato del piloto Charles Leclerc

Con ocho victorias y 52 podios en la F1, Leclerc seguirá liderando el proyecto deportivo del equipo más laureado de la historia.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de junio de 2026 a las 7:24 p. m.
El piloto de Ferrari Charles Leclerc seguirá en la escuadra italiana.
El piloto de Ferrari Charles Leclerc seguirá en la escuadra italiana. Foto: AP

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc continuará formando parte de la familia Ferrari, un “sueño para el monegasco”, luego de firmar un contrato por una duración indeterminada con el constructor italiano, anunció este miércoles la Scuderia antes del Gran Premio de Mónaco.

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“Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca daré por sentada. Seguiré dando absolutamente todo lo que tengo para devolver a este equipo a lo más alto, por todos en Maranello, especialmente por los tifosi, cuya pasión es el corazón palpitante de esta Scuderia”, escribió Leclerc, de 28 años, en un comunicado de la escudería más antigua del mundo en la Fórmula 1.

“Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace ya muchos años y renovarlo nos parece algo completamente natural”, señaló su director, el francés Frédéric Vasseur, que conoció a Leclerc en sus inicios en Sauber en 2018.

El monegasco fichó por Ferrari en 2019, logrando su primera victoria en el Gran Premio de Bélgica. Suma ocho en total, la más reciente en Austin en 2024.

Su palmarés incluye también 27 poles y 52 podios, entre ellos dos terceros puestos esta temporada en los Grandes Premios de Australia y Japón.

En los Grandes Premios de Miami y Montreal, en mayo, el compañero del británico Lewis Hamilton, de 41 años, solo terminó 8º y 4º.

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Leclerc declaró entonces estar “muy decepcionado consigo mismo” en Florida y reconoció haber tenido un “fin de semana catastrófico” en Canadá.

A diferencia de Hamilton, el monegasco, recién casado con Alexandra Saint-Mleux, una figura vinculada a la moda y las redes sociales, mantiene una personalidad discreta y reservada en las ruedas de prensa y en el paddock.

Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads Mercedes driver George Russell of Britain out of turn three during the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Scott Barbour)
Charles Leclerc peleando por la posición contra George Russell en el GP de Australia. Foto: AP

Mientras que el “mercado de fichajes” para 2027 ya ha comenzado, el actual líder de la clasificación de pilotos, el prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli (Mercedes), tuvo que desmentir un rumor que lo situaba en Ferrari.

“Soy piloto de Mercedes y mi objetivo es ganar con Mercedes. Siento el deber de dar lo mejor de mí mismo por este equipo. Después, ya veremos”, declaró Antonelli durante un evento el pasado fin de semana en su país.

La sexta prueba del Mundial de Fórmula 1 se disputa a partir del viernes en el mítico circuito urbano de Mónaco.

*Con información de AFP.