FIA oficializa cambio radical para el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y 2

Tras la jornada de clasificación disputada este sábado 2 de mayo, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinó modificar el horario de inicio del Gran Premio de Miami.

Fórmula 1: se anuncia nuevo cambio de reglamento tras fuerte accidente en Japón

La competencia, que originalmente estaba prevista para las 3:00 p. m. (hora de Colombia), sufrió un adelanto en su cronograma debido a las proyecciones meteorológicas en el estado de Florida, Estados Unidos. La organización justificó la medida a través de un comunicado oficial emitido junto a la Fórmula 1 y los promotores del evento.

Según el documento, “la decisión de adelantar la partida a la 1:00 p.m. (hora local de Miami) se tomó debido a la previsión meteorológica que anuncia fuertes tormentas a última hora de la tarde, cerca de la hora prevista inicialmente para el inicio de la carrera”.

El objetivo principal de este cambio es reducir las interrupciones y garantizar que el evento se desarrolle bajo estándares de protección para los pilotos, los equipos de trabajo y los aficionados presentes en las tribunas.

Nuevo horario del Gran Premio de Miami

Con este ajuste, los monoplazas iniciarán su recorrido en el Autódromo Internacional de Miami a las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Esta modificación no solo afectó a la categoría principal, sino que también se extendió a la Fórmula 2. La carrera de soporte, que estaba programada para la 1:25 p. m. (hora de Colombia), se adelantó para las 11:25 a. m. con el fin de aprovechar las horas de menor probabilidad de precipitación.

A pesar de los cambios, la presencia de lluvia no se descarta por completo durante las competencias. Por esta razón, la organización confirmó que se aplicará la denominada ‘regla del rayo’, un protocolo de seguridad que ya es utilizado habitualmente en otras categorías del automovilismo estadounidense como Nascar e IndyCar.

Funcionamiento de la ‘regla del rayo’

Este protocolo establece medidas estrictas en caso de actividad eléctrica en la zona. Si un rayo cae dentro de un radio de 8 millas (aproximadamente 13 kilómetros) de la pista de carreras, la acción en la pista se detiene automáticamente.

El GP se detendrá si se detecta un rayo en las cercanías del autódromo. Foto: AP

Una vez activada esta alerta, la competencia entra en una fase de espera y solo podrá retomarse después de que transcurran 30 minutos seguidos sin que se detecte un nuevo rayo en el área de seguridad mencionada.

Esta normativa implica la aparición inmediata de banderas rojas o retrasos prolongados. Esta regla provoca retrasos o banderas rojas inmediatas para proteger a los pilotos, equipos y espectadores, priorizando la integridad física de los asistentes por encima del cumplimiento estricto del cronograma deportivo ante la imposibilidad de competir de forma segura bajo tormentas eléctricas.