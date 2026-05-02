Tabla de posiciones tras las victorias de Jaguares y Chicó: seis partidos definirán los últimos clasificados

La jornada 19 de la liga profesional colombiana avanzó este sábado 2 de mayo con encuentros centrados en la definición de la tabla del descenso y el cierre del calendario para los equipos sin opciones de clasificación.

América de Cali jugó en El Campín y dejó un dato que retumba en Millonarios, Santa Fe y Atlético Nacional

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Once Caldas frente a Atlético Nacional

Durante la jornada, los clubes que aún disputan un lugar en el grupo de los ocho finalistas permanecieron a la espera de sus respectivos compromisos programados para el domingo.

La actividad inició en el estadio Departamental Libertad, donde Boyacá Chicó superó 3 a 0 a Llaneros. Las anotaciones de Santiago Mera, Jairo Molina y Delio Ramírez permitieron al conjunto local alcanzar la casilla 17 de la clasificación general.

♟️⚽¡Santiago Mera aprovechó la desconcentración de la defensa de Llaneros y marcó el gol para Boyacá Chicó!



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Por su parte, el equipo de Villavicencio finalizó su participación en el puesto 14 del campeonato. Con este resultado, ambas escuadras concluyen su paso por la liga este semestre y enfocarán su preparación en el inicio de la Copa Colombia.

Actividad en Montería y nuevo sistema de competencia

El segundo encuentro del sábado tuvo lugar en el estadio Municipal de Montería, donde Jaguares de Córdoba venció 2 por 0 al Cúcuta Deportivo.

¡YAIRO MORENO DE PENAL ANOTA EL 2-0 Y SENTENCIA EL TRIUNFO DE JAGUARES ANTE CÚCUTA! 🔵⚽🔥



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El primer gol del partido fue obra de Santiago Cubides, resultado que selló la despedida de ambos planteles de la fase de todos contra todos. Mientras tanto, el segundo fue a raíz de un tiro penal convertido por Yairo Moreno.

Al igual que en el partido previo, estos equipos iniciarán en pocos días su participación en el torneo de Copa bajo una estructura renovada.

Tabla de posiciones

Nuevo formato de la Copa Colombia

Para la temporada 2026, la Dimayor estableció un cambio en el formato de la Copa Colombia. Los 20 equipos de las categorías A y B que no logren avanzar a las finales de sus respectivos torneos se integrarán en una fase de grupos compuesta por cuatro zonas de cinco clubes cada una.

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La organización de estos grupos se basará en la ubicación obtenida en la tabla de posiciones de la fase regular. El sistema de juego estipula que cada integrante disputará cuatro partidos a ronda única, otorgando el paso a los octavos de final a los dos mejores de cada grupo.

La definición de los clasificados el domingo

El cierre de la fase regular se producirá este domingo 3 de mayo con partidos simultáneos que definirán los cupos restantes para la ronda final.

A partir de las 3:30 p. m., se enfrentarán Fortaleza contra Bucaramanga, Santa Fe frente a Internacional de Bogotá, Medellín contra Águilas Doradas y Alianza ante Millonarios.

La jornada dominical finalizará con los duelos entre América de Cali frente a Pereira y Junior contra Pasto, los cuales determinarán el orden definitivo de los ocho clasificados. Tras estos encuentros, el fútbol colombiano dará paso a las etapas decisivas del torneo.