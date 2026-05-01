Esto necesitan Santa Fe y Millonarios para clasificarse a las finales de la Liga BetPlay

Este fin de semana del 1 al 3 de mayo estará marcado por la apasionante definición de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay. La fecha número 19 trae consigo enfrentamientos que serán clave para la clasificación de equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano.

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Dentro del grupo de los clubes que buscan clasificarse en esta última jornada están Santa Fe y Millonarios, los dos equipos más grandes de la capital.

Ambas escuadras han tenido un semestre irregular, pero a pesar de que en su momento muchos descartaron sus posibilidades de clasificarse al grupo de los ocho, la realidad es que tanto el cardenal como el embajador tienen posibilidades matemáticas de entrar a las finales.

Posiciones en la tabla

En este momento, Santa Fe se encuentra en la octava posición con 26 puntos y una diferencia de gol de más cinco. Millonarios, por su parte, ocupa la casilla número 11, con 25 puntos y más ocho anotaciones.

El león se encuentra en una mejor posición que su rival; sin embargo, hay bastantes partidos por jugarse, así que todo se dirá en la última fecha.

¿Qué necesita Santa Fe para entrar a los ocho?

El cardenal enfrenta a Internacional de Bogotá en el Campín desde las 3:30 p.m.; con una victoria sobre dicho equipo, se asegura dentro de los clasificados a las finales.

Sin embargo, de igualar en el marcador, se le empezaría a complicar el panorama al expreso rojo, teniendo en cuenta que con ese resultado debería esperar a que Millonarios, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas empaten o pierdan, para no ser superado en puntos o diferencia de gol.

En caso de perder contra el Inter, Santa Fe clasificaría si los rivales anteriormente mencionados tampoco suman puntos.

¿Qué necesita Millonarios para entrar a los ocho?

El embajador tiene las cosas más complicadas que su clásico rival, teniendo no solo en cuenta su posición en la tabla de posiciones, sino que enfrenta en Valledupar a las 3:30 p.m. a Alianza FC, un rival y un clima que suelen complicar al equipo azul.

Para iniciar, Millonarios debe ganar obligatoriamente dicho encuentro, para sumar 28 unidades y esperar que se den los siguientes resultados:

Que Deportivo Cali pierda contra Deportes Tolima.

Que DIM pierda contra Águilas Doradas.

Respecto a por cuál equipo entraría, todo depende de cómo quede el encuentro entre Santa Fe e Inter de Bogotá. En dado caso de que algún equipo salga vitorioso, el azul entraría por el perdedor, pero si queda en empate, entraría por el león.