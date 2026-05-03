¿Qué le pasó a María Angélica Mallarino? Lanzan campaña para ayudar a la actriz, tras complejo momento de salud

Seguramente el nombre de María Angélica Mallarino resulte familiar, pues es una de figura representativa de la televisión y el teatro colombiano. Sin embargo, hoy enfrenta una compleja situación que ha motivado la creación de la campaña en redes sociales: “Hoy Colombia se une por La Mona”.

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La actriz proviene de una reconocida familia artística: es hermana de Víctor Mallarino y Helena Mallarino, pioneros del teatro en el país.

Ha participado en producciones destacadas como Escobar, El patrón del mal y Aquí no hay quien viva, aunque su mayor enfoque ha estado en el teatro musical y en la formación de niños y jóvenes.

Gracias a su trayectoria y al cariño que se ha ganado entre sus alumnos, se ha impulsado una campaña en plataformas digitales que busca recaudar 60 millones de pesos, con el fin de cubrir terapias y medicamentos que requiere con urgencia para su tratamiento.

Actualmente enfrenta una compleja situación de salud. Foto: @mallarinomaria

A través de un video, Martín Gómez, director de la academia Fine Arts, hizo un llamado a realizar donaciones por medio de Vaki, ya que María Angélica necesita someterse a un complejo tratamiento médico. Quienes deseen apoyar pueden dirigirse a su perfil de Instagram y acceder al enlace correspondiente.

De acuerdo con lo recogido por Vea, su esposo, Guillermo García, confirmó que la actriz atraviesa un delicado momento de salud que ha implicado altos costos económicos, no por falta de alimento, sino debido al tratamiento médico prolongado.

La campaña fue impulsada por exalumnos suyos, conocidos como “los monachos”.

La campaña fue impulsada por exalumnos llamados “Los Monachos”. Foto: @mallarinomaria

Explicó que hace tres años la actriz sufrió una crisis emocional y, aunque se recomendó su internamiento, optaron por un tratamiento privado. Este dio buenos resultados, pero los medicamentos afectaron su memoria, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso.

Actualmente, su memoria está completamente recuperada; sin embargo, el tratamiento continúa y requiere cerca de 60 millones de pesos adicionales. En total, en casi tres años han invertido más de 100 millones de pesos.