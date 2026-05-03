Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 3 de mayo para los 12 signos del zodiaco

El domingo 3 de mayo no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo y predicciones de hoy, domingo 3 de mayo, según Nana Calistar

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“La Luna en Sagitario te impulsa a mirar más lejos de lo habitual. Hoy entiendes que tu energía crece cuando te permites soñar sin límites, pero el Sol en Tauro te recuerda que esos sueños necesitan una base. Conversaciones ligeras o espontáneas te dan una idea clave”.

Números de la suerte: 8, 45, 21.

Tauro

“El Sol en tu signo te da fuerza y claridad. La Luna en Sagitario te invita a soltar un peso emocional que ya no te pertenece. Venus en el signo de Géminis abre una puerta para hablar de lo que sientes sin tensión, sin prisa y sin buscar culpables. Hoy encuentras equilibrio entre seguridad y libertad”.

Números de la suerte: 32, 18, 33.

Géminis

“La Luna en Sagitario activa tus relaciones y te muestra con claridad qué vínculos te hacen bien y cuáles te drenan. Hoy tendrás una conversación que te ayudará a ver una situación especial desde otro ángulo, más honesto y simple. El Sol te invita a escuchar lo que tu cuerpo y tu intuición te están diciendo. No todo se resuelve hablando; a veces el silencio también obra”.

Números de la suerte: 45, 11, 31.

Cáncer

“Este domingo el Sol continúa recordándote que necesitas estabilidad en lo personal y laboral, también que tienes que dar pasos concretos para sentirte seguro. Venus te ayuda a expresarle a otra persona lo que necesitas sin sentirte culpable. Hoy puedes elegir lo que te nutre y soltar lo que te pesa y te resta felicidad”.

Números de la suerte: 20, 41,5.

Leo

“Hoy puedes sentir una chipa interna que te impulsa a mostrar tus talentos, a compartir una idea o simplemente disfrutar de lo que te hace sentir vivo. Conectas con personas que te inspirarán o te darán una nueva perspectiva. Es un día perfecto para avanzar en un proyecto personal o para reconectar con lo que te apasiona”.

Números de la suerte: 1, 11, 22.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“La Luna mueve temas familiares o recuerdos que necesitan hablarse. No es para preocuparte, es para comprenderte y comprender mejor a tu gente. Venus te ayuda a poner en palabras lo que antes te costaba expresar. Hoy puedes ordenar tus pensamientos, entender un patrón emocional tóxico y tomar una decisión más consciente”.

Números de la suerte: 4, 28, 11.

Libra

“Venus te da ligereza mental y una facilidad especial para comunicarte. La Luna te impulsa a decir algo importante que llevas tiempo guardando o pensando. El sol te ayuda a hacerlo desde la honestidad y sin dramatismo. Hoy puedes cerrar un ciclo de dudas, aclarar un malentendido o abrir una puerta nueva en una relación”.

Números de la suerte: 39, 13, 4.

Escorpio

“Hoy puedes darte cuenta de que has estado entregando más de lo que recibes a quien no lo valora. Venus te ayuda a negociar, a poner límites o a aclarar algo pendiente. El Sol te recuerda que la estabilidad se construye paso a paso, sin prisa, pero con firmeza. Es un buen día para reorganizar prioridades y recuperar tu poder”.

Números de la suerte: 9, 58, 32.

Sagitario

“La Luna en tu signo te da claridad emocional y ganas de moverte, de explorar, de hacer algo que te saque de la rutina diaria. Venus te invita a escuchar más, a abrir espacio para el diálogo y para nuevas perspectivas. El sol te pide cuidar tu cuerpo, tus rutinas y tu energía física”.

Números de la suerte: 20, 45, 22.

Capricornio

“Este domingo te pide descanso mental y emocional. La Luna te muestra lo que necesitas soltar, especialmente pensamientos repetitivos o preocupaciones que ya no tienen sentido. El Sol te muestra que descansar no es perder tiempo. Venus te ayuda a ordenar ideas y a ver soluciones donde antes solo veías una carga”.

Números de la suerte: 6, 46, 26.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“La Luna en Sagitario te conecta con amistades, proyectos o sueños que te inspiran. Te sientes más sociable, creativo y con ganas de compartir ideas. Venus te impulsa a conectar con personas que vibran parecido a ti. El Sol te pide paciencia para que todo tome forma, recordándote que las grandes ideas también necesitan estructura”.

Números de la suerte: 52, 16, 37.

Piscis

“Hoy es un buen día para mirar tu futuro profesional o personal con más claridad. La Luna te impulsa a atreverte, a pensar en grande y a confiar en tu visión. El Sol en Tauro te da estabilidad para avanzar sin miedo. Hoy puedes sentir que algo se acomoda internamente, como si una pieza encajara y te mostrara el siguiente paso”.

Números de la suerte: 6, 22, 11.