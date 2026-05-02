Sonia Restrepo se destapó y contó detalles de la dolorosa pérdida de su hijo junto a Yeison Jiménez: “Yo me iba a morir”

Tras cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo decidió revelar detalles inéditos de su vida junto al cantante, muchos de ellos desconocidos hasta ahora.

Luego de hacer un recorrido por su historia de amor, confesó que sufrió un aborto inesperado, una experiencia que estuvo a punto de costarle la vida.

Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio y, por primera vez, habló tras la muerte del cantante: “Aún me duele”

Desde que se conocieron, el artista le expresó su deseo de ser padre. Aunque ya contaban con la presencia de Camila, la primera hija de Sonia, él soñaba con agrandar la familia. Cuando llegó su primer embarazo, resultó ser ectópico.

“Comencé a sentirme mal y empecé a tomar pastas para el dolor. Yo decía: ‘ya pasó’. Pero al otro día me levanté y empecé a gritar por un dolor muy fuerte. Caí al suelo y sentía que el corazón se me aceleraba. Me llevaron de inmediato al hospital”, relató.

Al llegar al centro médico, sus signos vitales eran muy bajos, por lo que los médicos tuvieron que estabilizarla de urgencia, ya que las probabilidades de muerte eran altas.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo. Foto: x

“Tenía casi tres meses de embarazo y no lo sabía, porque mi menstruación siguió normal. Pero al ser un embarazo ectópico, se forma fuera del útero y el cuerpo no lo reconoce. Entonces todo parecía normal. El médico me dijo: ‘Usted lo que tiene es una masa que se estalló y la está matando’”.

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo perdieron un hijo. Foto: Tomada de Instagram @15minutosco

Tras el diagnóstico, aseguró haber entrado en shock, lo que agravó su estado. Los especialistas confirmaron que presentaba una hemorragia severa y que su vida estaba en un 95 % comprometida, por lo que debían intervenirla de inmediato, algo a lo que inicialmente se negó.

Yeison Jiménez, su esposa Sonia Restrepo y sus dos hijas. Foto: Tomada de Instagram @yeison_jimenez

“Empezaron a gritar que trajeran una camilla, que esta mamá se nos podía ir. Yo pensaba: me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi hija? Entré en shock, no me dejaba tocar, me querían canalizar. Yeison empezó a llorar y se arrodilló”.

Finalmente, lograron realizar el procedimiento y salvarle la vida, pese a las dificultades iniciales. Aunque los médicos le advirtieron que podría no volver a tener hijos, la pareja no perdió la fe.

Tras varios intentos fallidos y momentos de frustración en los que pensaron rendirse, dos meses después recibieron la noticia más esperada: la llegada de su hija Thaliana.