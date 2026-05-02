¿Cómo hacen los actores para llorar? Sara Pinzón, de ‘La primera vez’, reveló sus secretos

La serie de Netflix ‘La primera vez’ sigue cosechando éxitos y rápidamente se ha consolidado como la más vista en todas sus temporadas. Su historia atrapó a la audiencia que se ha sentido identificada por los diferentes temas que toca allí.

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Se lanzó en 2023 y fue una de las más comentadas en el momento. Una producción del reconocido cineasta y productor Dago García, ambientada en Bogotá en los años 70; su eje central son los cambios sociales, tensiones políticas, tabúes de la época, el amor y nuevas experiencias.

Sara Pinzón, reconocida actriz colombiana, es una de las figuras de la serie con la interpretación de ‘Luisa’. Justamente su papel ha sido uno de los que más ha gustado y la ha llevado a tener un mayor reconocimiento a nivel internacional.

En conversación con el podcast Sin Filtro en SEMANA, la joven actriz contó secretos sobre uno de los temas que siempre se preguntan quienes los ven a diario interpretando sus personajes: ¿Cómo hacen para llorar?

“Hay muchos métodos y cada uno elige el que le funciona. Pero soy partidaria, y cuando dicto clase lo digo, de que no hay un método perfecto o único que funcione. Existen muchas metodologías y cada uno toma lo que le vaya sirviendo para actuar”.

Reveló que cada personaje tiene una interpretación diferente y que cada actor o actriz le da vida a ese guión por lo que prácticamente es sencillo hacer ese tipo de escenas donde deben llorar.

Sin Filtro con Sara Pinzón, ‘Luisa’ en la serie ‘La primera vez’ de Netflix

“Yo voy armando mi metodología con base en lo que me sirve. Uno como actriz puede acordarse de la muerte del perrito en la infancia, ponerse lágrimas artificiales o se usan otro tipo de cosas. Ahora, hay quienes nos dejamos llevar por los sentimientos del personaje y lo combino con la respiración. Hice uso de una técnica que me enseñó mi papá y es entender que cada emoción tiene una respiración distinta y ahí fluye el llanto”.

En su caso, dice, es una mezcla de todas esas técnicas aunque tiene la certeza de que todos sus colegas tendrán opciones diferentes a la hora de llorar en el set.

Diego Bonilla y Sara Pinzón en Sin Filtro en SEMANA. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Sara, quien tiene una academia artística, asegura que cuando dicta clases con niños la situación cambia. “Yo le enseño a niños estos métodos a ver cómo les va y les funciona, se dejan llevar y logran hacerlo. Pero como son niños no me gusta hacerles recordar algo malo, así que toca usar otras técnicas que les permitan hacerlo”.

Vea la conversación completa: