La curiosa reacción de Shakira al ver una multitud esperándola en Brasil, antes de su megaconcierto: “¿Ellos están aquí por mí?”

Treinta años después de su debut internacional con Pies descalzos, Shakira ofrecerá la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convertirá a Río de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.

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Se espera que una multitud de dos millones de personas llene la famosa playa, donde se ha erigido un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados frente al mítico hotel Copacabana Palace, que aloja a la artista de 49 años desde su llegada el miércoles.

La colombiana sigue así los pasos de Madonna, que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

Shakira tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

Fue precisamente en Río donde, en febrero de 2025, inauguró su gira Las mujeres ya no lloran, la primera en siete años y que ya se coronó como la de mayor facturación de un artista latino, según Guinness.

Shakira dará megaconcierto en Brasil. Foto: Getty Images for Global Citizen

Shakira habla portugués con fluidez y colaboró recientemente con la superestrella brasileña Anitta, que podría aparecer esta noche sobre el escenario.

Para generar expectación antes del concierto, ha estado publicando numerosas historias en Instagram: desde un video en el que empacaba chanclas y un bikini revelador con los colores de Brasil antes de volar a Río, hasta su primera caminata con el Pan de Azúcar de fondo.

El jueves por la noche, apareció en una de estas publicaciones saludando desde el balcón de su hotel a sus fanáticos reunidos a las afueras del hotel.

Shakira en Copacabana: la exorbitante asistencia que la colombiana tendría durante su megaconcierto

Mostrando una gran sorpresa en su rostro, Shakira realmente dejó ver que no podía creer que esa gran cantidad de gente estuviera ahí para verla precisamente a ella.

“¿Ellos están aquí por mí? No... ¿Por mí? ¿Por qué?”, dijo entre risas nerviosas al mostrarse incrédula.

En este video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muchos de sus fanáticos se mostraron emocionados por la presentación que está a pocas horas de realizar.

“Linda, la amo, merece todo respeto. Ama a Brasil”; “Es la colombiana más influyente... que Dios la cuide siempre, hermosa”; “Esa multitud es enorme por ti, reina”; “Shakira es la mejor artista latina de la historia”; “Las caderas no mienten, y tampoco lo hace este inmenso amor de los fans brasileños”; “Eso es, Río, traten a nuestra reina como lo que es, la artista latina más grande que ha visto el planeta Tierra, de Barranquilla, Colombia, para el mundo. Shakira Isabel Mebarak Ripoll”, son algunos de los comentarios.