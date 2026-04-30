Shakira, lista para conquistar la Playa de Copacabana: el concierto más grande de su historia

Se dice que será el concierto más grande en su historia musical. Y podría serlo: si olvidamos, claro, presentaciones memorables como sus shows de Pies Descalzos —la primera gira mundial de la barranquillera que aterrizó en varios puntos de Estados Unidos y Europa— o la vez que en los MTV VMAs cantó La tortura —su canción a dueto con Alejandro Sanz y la primera pieza cantada en español en la premiación— y dejó boquiabiertos a más de uno con sus poco sútiles y muy sensuales movimientos de cadera.

Lo que sí es cierto es que su concierto en la Playa de Copacabana será el más grande por número de asistentes. Se prevé que reúna a más de 2.5 millones de personas ante un escenario monumental al que le preceden presentaciones icónicas como la de Lady Gaga, el año pasado, o la de Madonna, en 2024, a la que asistieron más de 1.5 millones de fanáticos.

Shakira tiene el mundo a sus pies. En su era de Las Mujeres Ya No Lloran, la barranquillera volvió a encabezar las listas musicales, llenar estadios alrededor del mundo y a sonar hasta en los rincones más impensables. Reinventada, más feroz que nunca, sabe que de la versatilidad y el riesgo dependen gran parte del éxito, y sus colaboraciones más recientes —Algo tú, con Beéle, y Choka Choka, con Anitta— solo lo ratifican.

“Essa loba tá animada (porque tá no Rio)”, dijo la barranquillera en un post reciente en su cuenta de Instagram. Posando frente al Pan de Azúcar y un mar bellísimo, confirmó su llegada a Copacabana.

Mientras tanto, los fanáticos no pueden sino esperar sorpresas. Hace unos días, Shakira adelantó un par de detalles: habrá artistas invitados, nuevos outfits, canciones de antaño y, definitivamente, la mejor actitud “de loba” para una noche inolvidable.

Pero las noticias no han sido del todo buenas. El pasado fin de semana uno de los técnicos falleció luego de un incidente durante el montaje. El hombre alcanzó a llegar al hospital, pero murió minutos después. Por el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto.