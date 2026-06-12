Manuela Álvarez inaugurará Colombiamoda 2026 con ‘Oh My Heart’, una colección sobre la resiliencia del corazón

La moda colombiana iniciará uno de sus encuentros más importantes del año. El próximo lunes 27 de julio, Manuela Álvarez será la encargada de abrir Colombiamoda 2026 con Oh My Heart, una colección que marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la diseñadora y de MAZ, la firma que durante más de una década ha construido un lenguaje propio a partir de la sostenibilidad, la producción trazable y el trabajo con comunidades artesanas.

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Inexmoda y Colombiamoda revelaron que la diseñadora Manuela Álvarez será la encargada de inaugurar la feria de moda más importante de Latinoamérica. Foto: Cortesía: MAZ

El anuncio llega en un momento clave para la carrera de Álvarez. Su trabajo ha alcanzado una visibilidad internacional inédita y la elección como pasarela inaugural de Colombiamoda coincide con una etapa de consolidación de una propuesta que entiende la moda como un ejercicio cultural, artístico y profundamente humano. En conversación con SEMANA, la diseñadora reveló que la colección nació mucho antes de recibir la invitación oficial y respondió a una inquietud creativa que llevaba tiempo buscando materializar.

Una colección para sentir

Más que una colección pensada únicamente para el mercado, Oh My Heart fue concebida como una obra performática. Su nombre es una referencia clara a la canción homónima de R.E.M. la banda estadounidense fundada en los años 80. Desde el inicio del proceso creativo, Manuela Álvarez quiso construir un desfile donde el lenguaje visual, la emoción y la narrativa tuvieran el mismo peso que las prendas.

Colombiamoda 2026 reveló los primeros detalles su edición número 37 en Medellín. Foto: Inexmoda

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La llamada que confirmó que abriría Colombiamoda fue, recuerda, uno de los momentos que reafirmó el camino recorrido. Según relata, el equipo organizador conectó profundamente con el concepto de la propuesta y entendió que se trataba de una colección cuyo propósito trascendía lo estético.

“Yo hace rato quería crear una colección performática, una colección que fuera precisamente hecha para un desfile, no solamente como siempre lo hacemos para la parte comercial, la parte de mercado y para nuestras pieles y nuestras MAZ Warriors, sino que pudiera tener este abrebocas muy performático, más que comercial. Igual mantenemos toda nuestra parte comercial, pero queríamos darnos un poquito el lujo de explorar muchos más textiles en una misma colección, muchos más laboratorios creativos y mucho más laboratorio de innovación artesanal”.

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La diseñadora insiste en que Oh My Heart no habla del dolor como destino, sino de la capacidad humana para transformarlo. La colección toma como punto de partida la experiencia universal del duelo, la pérdida y la resiliencia para convertir esas emociones en una narrativa visual.

“No es una oda al corazón roto, es una oda al corazón resiliente”, explica. Para Álvarez, la impermanencia atraviesa la vida de todas las personas: proyectos que terminan, relaciones que cambian, estructuras que se derrumban o versiones de uno mismo que dejan de existir. Ese recorrido emocional es el que la colección busca representar mediante el color, la artesanía y la construcción de cada pieza.

Cuatro colores, una historia emocional

Colombiamoda 2026 reveló los primeros detalles su edición número 37 en Medellín. Foto: Inexmoda

El relato de Oh My Heart avanza en cuatro actos cromáticos que funcionan como una metáfora del tránsito emocional.

El negro representa el duelo en su estado más intenso, cuando aún existe resistencia frente a la pérdida y no aparece la aceptación. El rojo sangre simboliza el momento en que el corazón se abre completamente y el dolor deja de poder ocultarse. Después llega el azul Klein, asociado al respiro y al inicio de la aceptación, mientras que el crudo conduce hacia un estado de reconciliación interior.

“Lo que hice fue una analogía y una metáfora entre los estados emocionales y los colores. El número uno es todo el momento del duelo violento. Después viene el rojo sangre, en donde ya hay una apertura total del corazón. Luego está el azul Klein, que representa el respiro y la aceptación. Y después vemos el crudo, que ya es la sensación de un momento del alma, en donde decimos: ‘Esto está pasando por algo y lo entiendo. No solo lo acepto, sino que lo honro’”.

Ese discurso emocional encuentra su traducción en una exploración material que amplía el universo habitual de MAZ. La diseñadora explica que la identidad de la marca sigue estando profundamente ligada a la tejeduría y al knitwear, pero en esta ocasión decidió expandir los procesos creativos para experimentar con una mayor diversidad de técnicas y materiales.

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La colección incorpora desarrollos en sedas, lanas y algodones; tejeduría en máquina manual, tejidos trenzados y trabajos en cuero. También aparecen deshilados, telares, volumetrías tridimensionales, el característico telar víbora desarrollado por la marca y nuevas investigaciones con cueros en 3D.

A ello se suma el trabajo conjunto con comunidades artesanas de distintas regiones del país. La colección integra cerca de diez técnicas artesanales, reafirmando una manera de entender el lujo que privilegia el conocimiento manual, la innovación y el valor cultural de los oficios.

Una experiencia donde todo cuenta

Inexmoda y Colombiamoda revelaron que la diseñadora Manuela Álvarez será la encargada de inaugurar la feria de moda más importante de Latinoamérica. Foto: Cortesía: MAZ

Aunque evita revelar detalles específicos de la puesta en escena, Manuela Álvarez sí anticipa que el desfile fue concebido como una experiencia integral en la que cada elemento tendrá una función narrativa.

La pasarela contará con cerca de 30 salidas y estará acompañada por una composición original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín, un componente que dialoga con la importancia que la diseñadora concede a la música como vehículo emocional.

Pero el escenario también tendrá un papel determinante. Para Álvarez, la locación nunca es un simple espacio físico, sino un elemento que debe sostener el discurso conceptual de la colección. “No puedo contar mucho todavía porque de verdad quiero que la experiencia para todo el público sea muy emocionante. A mí lo que más me gusta de poder hablar de cosas que no solamente son objetivas y físicas, sino muy personales y emotivas, es que yo pongo sobre la mesa un discurso y una voz, y la gente se lo mastica dependiendo de en qué estado esté y de quién sea. Va a haber muchas sorpresas en cuanto a música y también muchas sorpresas en cuanto a la locación”.

La diseñadora añade que los lugares elegidos para sus desfiles deben ser también “contenedores emocionales”, espacios con historia y con un significado capaz de dialogar con la experiencia que busca construir.

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Ese interés por convertir la moda en un lenguaje que va más allá de la prenda parece resumir el momento que vive MAZ. En Oh My Heart convergen artesanía, innovación, ciencia, emoción y diseño contemporáneo para construir un relato que, más que presentar una colección, propone una experiencia compartida.

Con esa apuesta, Manuela Álvarez será la encargada de abrir Colombiamoda 2026. Lo hará con una pasarela que promete situar el corazón en el centro del desfile.