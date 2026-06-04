La fibra que une sostenibilidad y lujo: Stella McCartney apuesta por el talento artesanal de Colombia

La diseñadora británica Stella McCartney ha encontrado en Colombia un aliado estratégico para avanzar en su visión de lujo sostenible. La firma, reconocida internacionalmente por su activismo ambiental y por promover alternativas éticas dentro del sector de la moda, ha incorporado el trabajo de artesanas colombianas en la elaboración de algunas de sus exclusivas colecciones de bolsos confeccionados con fibra natural de iraca.

La iniciativa no solo busca ofrecer productos de alta calidad elaborados con materiales renovables, sino también generar oportunidades económicas para mujeres que conservan técnicas ancestrales de tejido transmitidas de generación en generación.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en secreto: los looks de Schiaparelli y Ferragamo que marcaron la discreta boda

De acuerdo a lo revelado por la marca varios de sus icónicos bolsos Logo son tejidos a mano por mujeres artesanas en Colombia mediante procesos de comercio justo y en espacios de trabajo seguros. La materia prima utilizada es la iraca, una fibra vegetal ampliamente utilizada por comunidades artesanales del país y reconocida por su resistencia, versatilidad y bajo impacto ambiental. La compañía destaca que la cosecha de esta planta se realiza sin dañarla, permitiendo su regeneración natural y contribuyendo a la protección de la biodiversidad y a la prevención de la erosión del suelo.

Colombiamoda llegará a París en 2026 y fortalece la proyección internacional de la moda colombiana

“El verdadero lujo es creado lentamente, conscientemente y en conexión con la naturaleza”, asegura la pieza publicitaria de la marca británica.

Una diseñadora que revolucionó la moda sostenible

Stella McCartney es una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea. Hija del músico Paul McCartney y de la fotógrafa y activista Linda McCartney, fundó su propia casa de moda en 2001 tras desempeñarse como directora creativa de la firma francesa Chloé.

Desde el inicio de su carrera, la diseñadora tomó una decisión que la diferenció de gran parte de la industria del lujo: no utilizar cuero, pieles, plumas ni materiales provenientes de la explotación animal. Esta postura, que hace dos décadas era considerada arriesgada en el mundo de la alta costura, terminó convirtiéndose en una referencia para el sector y en uno de los pilares del movimiento global hacia una moda más ética.

Maluma le rinde tributo a Fernando Botero en la Met Gala 2026; así fue el look sartorial del paisa

A lo largo de su trayectoria, McCartney ha sido reconocida por organizaciones internacionales, gobiernos y entidades del sector por su liderazgo en sostenibilidad. Entre sus múltiples distinciones figuran premios de la industria de la moda británica, reconocimientos por innovación ambiental y su nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones a la moda.

En material de sostenibilidad la marca está comprometida con Apparel Impact Institute, Ethical Trading Iniciative y Fashion For Climate.

Como marca de lujo progresista, Stella McCartney, afirma que alza la voz “en defensa de la Madre Tierra, de los animales con los que compartimos el mundo y en solidaridad con todas las personas, con el propósito de proteger un futuro mejor para las próximas generaciones”.

Explosión de moda en Roland Garros 2026: Naomi Osaka convierte la cancha en una pasarela de alta costura

Por ello la elección de Colombia como parte de esta estrategia no es casual. El país posee una de las tradiciones artesanales más ricas de América Latina, especialmente en el trabajo con fibras naturales. La iraca, conocida también como palma de jipijapa, ha sido utilizada durante siglos para la elaboración de sombreros, accesorios y objetos decorativos.

Regiones como Usiacurí, en el departamento del Atlántico, y Sandoná, en Nariño, son reconocidas por la calidad de sus tejidos en iraca y por la preservación de técnicas ancestrales que forman parte del patrimonio cultural colombiano.