Maluma le rinde tributo a Fernando Botero en la Met Gala 2026; así fue el look sartorial del paisa

La noche del 4 de mayo volvió a confirmar que la Met Gala sigue siendo el escenario donde la moda, el arte y la cultura global se entrelazan con mayor visibilidad. En su edición 2026, realizada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la gala reunió a figuras de la música, el cine, el deporte y la moda en una alfombra que, más allá del espectáculo, funciona como termómetro de tendencias y discursos culturales.

Entre los asistentes destacados, en una noche que volvió a contar con una fuerte presencia latina, estuvieron nombres como Bad Bunny, Rachel Zegler, Paloma Elsseser, Georgina Rodríguez y Rauw Alejandro, quienes han consolidado su lugar en la conversación global de la moda. Maluma captó una atención particular al convertir su aparición en un homenaje explícito al arte colombiano.

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En su quinta participación en la Met Gala, el artista paisa optó por un diseño de Tom Ford bajo la dirección creativa de Haider Ackermann. El resultado: un traje que, lejos de buscar estridencia, apostó por una narrativa estética construida desde el detalle y la intención.

La pieza central del look fue una chaqueta bordada con cuentas de vidrio negro que capturaban la luz de manera sutil, superpuesta a un chaleco de líneas limpias. El conjunto se completó con un pantalón de tiro alto que estiliza la silueta, un fajín negro y una bufanda bordada a mano que añadía capas simbólicas al atuendo. Las botas tipo dagger, distintivas de la casa, aportaron un cierre contundente a un conjunto que, en palabras de expertos en moda, “susurra con precisión” en lugar de imponerse visualmente.

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En su quinta participación en la Met Gala, Maluma optó por un diseño de Tom Ford bajo la dirección creativa de Haider Ackermann. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Pero el verdadero eje del look no estaba únicamente en su confección, sino en su inspiración. Maluma llegó al proceso creativo con una referencia clara: Fernando Botero.

El artista antioqueño, reconocido mundialmente por sus figuras voluminosas y su exploración de la forma, fue reinterpretado en clave sartorial. Más que replicar su obra, el traje evocó su lenguaje visual: proporciones, estructura y una noción de presencia que no necesita exageración para imponerse.

Esta no es la primera vez que el cantante le rinde un homenaje al pintor, ya lo había hecho a través de su sencillo BOTERO, junto a Arcángel y NTG.

Este gesto no es menor. En un evento históricamente dominado por narrativas europeas y estadounidenses, la decisión de Maluma reubica a Colombia como punto de partida estético, no como referencia periférica. En otras palabras, no se trata de adaptación, sino de propuesta.

La colaboración con Haider Ackermann también resulta significativa. El diseñador, nacido en Colombia y criado entre Europa y África, es reconocido por una trayectoria que combina precisión técnica con sensibilidad artística. A lo largo de su carrera ha vestido a figuras como Timothée Chalamet, Tilda Swinton y Zendaya, consolidando un lenguaje propio que dialoga con la arquitectura del cuerpo y la fluidez del movimiento.

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Su llegada a Tom Ford como director creativo marcó una nueva etapa para la firma, y el look de Maluma en la Met Gala puede leerse como una declaración de esa transición: menos énfasis en el espectáculo inmediato y más en la construcción de significado.

La participación del cantante colombiano también confirma una evolución en su relación con la moda. En cinco apariciones consecutivas en la Met Gala, Maluma ha pasado de ser un invitado llamativo a un actor consciente dentro del sistema de la moda global. Su presencia ya no se limita a la alfombra roja; forma parte de una conversación más amplia sobre identidad, representación y narrativa cultural.