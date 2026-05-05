Bayern Múnich y Luis Díaz tienen la chance de clasificarse a la final de la Champions League 2025/2026. Esto lo podrán llevar a cabo si revierten la serie ante PSG, que van perdiendo por un gol de diferencia (5-4 va el global).

El miércoles, en el Allianz Arena, será el juego que marcará la suerte para dichos dos poderosos clubes de Europa. Los dos son grandes favoritos para ganar el trofeo más importante de clubes, pero solo uno conseguirá un lugar para viajar a Budapest, Hungría, el 30 de mayo.

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En Colombia se hace fuerza por el guajiro, quien viene de anotarle a los galos en la ida, también a Real Madrid en cuartos de final y está encendido. El marcado con la ‘14′ de los bávaros vive un presente de ensueño rumbo al Mundial 2026.

Su actualidad hace que sea candidato por propios y extraños como Balón de Oro. Esta apreciación también hace que sus contrarios lo vean diferente, al punto que le temen por cómo será verse cara a cara.

Luis Díaz lucha con Khvicha Kvaratskhelia en la semifinal de Champions League Foto: AFP

“Haré lo mejor que pueda”

Zaïre-Emery, lateral derecho de PSG ante la baja de Achraf Hakimi, será quien tenga que lidiar con Lucho por la banda. En rueda de prensa dio su opinión de enfrentarse con el colombiano, al cual respeta por su capacidad en el uno contra uno.

“Cuando te enfrentas a un jugador que lo hace todo, como su tridente ofensivo, siempre es difícil defender”, opinó, dando cuenta de que sabe que no será sencilla su tarea.

“Jugamos bien en defensa, pero aun así encajamos cuatro goles. Cuando los atacantes están a ese nivel, no hay margen de error”, recalcó la importancia de la concentración.

Algo resignado por tener que bailar con ‘la más fea’, aspira tener la ayuda de sus demás compañeros para mermar el peligro que representa el guajiro: “En cuanto a Luis Díaz, haré lo mejor que pueda, y contaré con el apoyo de mis compañeros, como siempre”.

¿Otro frenético partido de UCL?

Nueve goles se anotaron durante la ida de la semifinal que llevaron a cabo PSG y Bayern Múnich. Fue un juego que no supo de tiempo de descanso; ambos oncenos buscaron el arco contrario las veces que quisieron y marcaron tantas veces como pudieron.

A Zaïre-Emery le preguntaron si los amantes del balompié podrían esperar otro juego de ese calibre: “Eso es lo que va a pasar. Será el mismo partido, con la misma intensidad, quizás incluso más”, anticipó el del PSG.

Luis Díaz contra Marquinhos en la semifinal de Champions League. Foto: Getty Images

Sobre el plan que tienen en mente para hacer la ventaja que, aunque corta, es valiosa: “Nos tocará a nosotros dictar el ritmo, no excedernos e intentar calmar las cosas cuando sea necesario”.

“En esta etapa de la temporada, si impones un ritmo demasiado rápido, las cosas pueden ir muy deprisa en cualquier dirección”, alertó de cara al juego del miércoles.

Cabe recordar que el juego en Colombia se podrá ver a través de ESPN, después de las 2:00 p. m. Quien salga como vencedor será el rival en la final de Arsenal o Atlético de Madrid, los cuales definen su llave este martes.