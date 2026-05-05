Definido el canal que transmite Alianza Atlético vs. América de Cali: cambio de señal en Copa Sudamericana

Una semana después de haber caído contra Tigre en Argentina, la delegación de América de Cali viaja a Perú para verse las caras contra Alianza Atlético en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana 2026.

David González y sus dirigidos tienen la obligación de ganar para acomodarse en la tabla de posiciones del grupo A, donde marchan terceros con cuatro puntos.

Alianza Atlético todavía no conoce la victoria en esta Copa Sudamericana y su primer enfrentamiento con América terminó 2-1 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Aunque el conjunto escarlata no podrá contar con los servicios de Yeison Guzmán (lesionado), espera conseguir tres puntos vitales en su travesía por Perú.

Canal y hora para ver Alianza Atlético vs. América de Cali

El partido de Alianza Atlético vs. América de Cali será transmitido por DSports en Colombia, canal deportivo de DirecTV que cuenta con los derechos televisivos de la Copa Sudamericana. El juego también estará disponible a través de la aplicación de DGO en dispositivos móviles y televisores inteligentes.

El pitazo inicial está programado para las 9:00 de la noche (hora de Colombia), siendo uno de los partidos que cierra la jornada del miércoles en los torneos Conmebol.

La semana pasada se transmitió el partido de América contra Tigre en ESPN, sin embargo, esta jornada hay un cambio de señal que ya está confirmado por los entes organizadores de la Copa Sudamericana.

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Este es el tercer partido de América que se transmite por DSports, pues ya había sucedido en la fase previa contra Atlético Bucaramanga y en el debut por la fase de grupos ante Macará en Ecuador.

ESPN y DirecTV se dividen los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana y esa es la razón de los constantes cambios en la señal oficial.

David González quiere revancha

Para América de Cali será un duelo de alta exigencia, teniendo en cuenta que vienen de perder ante Tigre y la idea de David González es dejar una mejor cara de su equipo para la recta final de la fase de grupos.

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La semana pasada terminó muy molesto por recibir dos goles en Argentina y caer al tercer lugar del grupo A.

Pero todavía les quedan dos partidos en condición de local y ganar en Perú significaría abrir el panorama para una clasificación directa a octavos de final.

Alianza Atlético ya jugó dos partidos de local en esta edición de la Copa Sudamericana y el balance resultó negativo: empate 1-1 contra Tigre y derrota 0-2 ante Macará.