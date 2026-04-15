América de Cali le remontó a Alianza Atlético y respira en Copa Sudamericana: se mueve el grupo A

En el estadio Olímpico Pascual Guerrero, América de Cali venció 2-1 a Alianza Atlético Sullana en un duelo intenso por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por David González logró revertir un inicio complicado y terminó quedándose con tres puntos vitales en casa.

Tabla de posiciones – Grupo A (tras la fecha 2)

Inicio intenso y golpe visitante en el minuto 30

El partido arrancó con mucha fricción y presión alta. Apenas al minuto 1, Yeison Guzmán protagonizó una recuperación clave que derivó en una primera amonestación del encuentro.

América intentó imponer condiciones con aproximaciones tempranas, incluyendo un remate de Josen Escobar al minuto 12 que estuvo cerca de abrir el marcador.

Sin embargo, el conjunto peruano fue ganando terreno y al minuto 30 logró adelantarse: Elian Muñoz desbordó por derecha y definió con potencia al palo derecho de Jean Fernández para el 1-0.

Antes del descanso, América sufrió un susto adicional con una llegada clara de Alianza que pudo ampliar la ventaja, pero el equipo local resistió.

La respuesta llegó al minuto 44, cuando Tomás Ángel filtró un pase preciso y Daniel Valencia definió por encima del arquero Daniel Prieto para el 1-1, tras una revisión milimétrica de fuera de juego que terminó confirmando el empate.

Silencio, gol de Jorge Daniel Valencia. pic.twitter.com/cdJDMd6Csr — MrOFF (@MrOFFSIDER) April 16, 2026

Penal decisivo y remontada escarlata en el segundo tiempo

El complemento inició con emociones inmediatas. Al minuto 50, Jean Fernández evitó el segundo gol de Alianza en un mano a mano clave.

Pero al 51 llegó la acción determinante: penal a favor de América tras una falta sobre Yeison Guzmán, quien había sido habilitado con un pase filtrado de Tomás Ángel.

El propio Guzmán tomó el balón y convirtió con un remate rastrero al palo derecho, imposible para el arquero Daniel Prieto, decretando el 2-1.

Yeison Guzmán, Tomas Ángel y Daniel Valencia celebrando el segundo gol al minuto 51 que puso a América arriba en el marcador. Foto: AFP

Con la ventaja, el equipo escarlata creció en confianza. Al minuto 55 y 59, Tilman estuvo cerca de ampliar la diferencia con acciones individuales de peligro que exigieron a la defensa rival.

A partir del minuto 70, América consolidó el control del balón, manejando los tiempos del partido y reduciendo las opciones de Alianza Atlético, que a pesar de presionar, perdió claridad en ataque.

Liderato y panorama abierto en el Grupo A

Con el triunfo, América de Cali alcanza los 4 puntos y se ubica en la primera posición del Grupo A.

La zona queda completamente abierta, con Tigre, Alianza Atlético y Macará igualados con 1 punto, manteniendo la pelea por la clasificación al rojo vivo.