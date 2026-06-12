Maratón del Día del Padre: el top 10 de películas imperdibles para ver en familia que ya están en ‘streaming’

El Día del Padre se consolida anualmente como una festividad idónea para el encuentro familiar y el reconocimiento del rol paterno en la sociedad. A lo largo de la historia cinematográfica, diversos directores han abordado las complejidades, desafíos y gratitudes de la crianza a través de narrativas que transitan por la comedia, el drama y la animación. La siguiente selección de diez largometrajes ofrece perspectivas variadas sobre el vínculo entre padres e hijos, convirtiéndose en opciones idóneas para programar una jornada de entretenimiento para compartir en familia.

1. Star Wars: Episodio V - El imperio contraataca (1980)

Dirigida por Irvin Kershner y considerada de manera unánime por la crítica especializada como uno de los puntos más altos de la saga creada por George Lucas. La cinta sigue a Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford) y la Princesa Leia (Carrie Fisher) en su lucha contra el Imperio Galáctico. Más allá de la ciencia ficción y la introducción de personajes emblemáticos como Yoda, la película es recordada por su revelación climática entre Luke y Darth Vader.

Este giro argumental transforma la narrativa en una compleja exploración sobre el legado familiar, las responsabilidades filiales y la redención.

2. El rey león (1994)

Esta producción de Walt Disney Animation Studios, dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, aborda el concepto del “ciclo de la vida” a través de la relación entre el rey Mufasa y su heredero Simba. La trama profundiza en la pérdida, la asunción de responsabilidades y el peso de las enseñanzas paternas tras la desaparición física de un guía.

El impacto de esta fábula se mantiene vigente, habiendo sido reintroducida a nuevas audiencias mediante su adaptación fotorrealista en 2019.

3. En busca de la felicidad (2006)

Basada en la biografía real del empresario Chris Gardner, la película cuenta con la actuación de Will Smith junto a su hijo real, Jaden Smith. La narrativa expone las severas dificultades económicas de un padre soltero en San Francisco mientras intenta asegurar una pasantía no remunerada en una firma de corretaje.

La producción destaca por su retrato realista de la vulnerabilidad socioeconómica y la perseverancia incondicional de un progenitor para garantizar el bienestar de su hijo.

4. Un don excepcional (2017)

Bajo la dirección de Marc Webb, Chris Evans interpreta a Frank Adler, un hombre que asume la crianza de su sobrina Mary, una niña con capacidades matemáticas extraordinarias. El nudo argumental se desata cuando la abuela de la menor busca obtener la custodia legal para explotar su intelecto.

El filme plantea un debate ético y legal sobre qué constituye el verdadero bienestar en el desarrollo de un menor de edad.

5. Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo (2018)

Esta cinta se fundamenta en los libros de memorias de David y Nic Sheff, interpretados en la pantalla por Steve Carell y Timothée Chalamet. La producción aborda de manera cruda y realista el impacto del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno familiar.

A través de un ciclo continuo de recaídas y procesos de desintoxicación, el largometraje resalta los límites del apoyo paterno y la persistencia de los lazos familiares frente a crisis de salud pública.

6. Entrenando a papá (2007)

Dwayne Johnson protagoniza esta comedia familiar en el papel de Joe Kingman, un mariscal de campo de fútbol americano cuya vida orientada al éxito profesional cambia con la llegada de una hija cuya existencia desconocía.

La película recurre a la comedia de situación para ilustrar el proceso de adaptación de un adulto soltero ante las demandas afectivas y organizativas de la paternidad.

7. Mañana empieza todo (2016)

Esta producción francesa, protagonizada por Omar Sy en el papel de Samuel, es una adaptación de la película mexicana No se aceptan devoluciones. La historia sigue la transformación de un joven irresponsable que debe asumir el cuidado de una bebé abandonada por su madre.

El relato equilibra la comedia con el drama para evidenciar cómo la paternidad sobrevenida puede reconfigurar la madurez y los valores de un individuo.

8. El padre de la novia (1991)

Remake del clásico homónimo de 1950, presenta a Steve Martin como George Banks, un padre de clase media que experimenta una crisis emocional ante el inminente matrimonio de su hija mayor. Acompañado por Diane Keaton, el filme retrata con humor la resistencia de los padres a aceptar el crecimiento y la independencia de sus hijos, consolidándose como un referente de las comedias familiares de finales del siglo XX.

9. Ahora los padres son ellos (2010)

Dirigida por Paul Weitz, es la tercera entrega de la saga de comedia iniciada con La familia de mi novia. En esta oportunidad, Greg Focker debe demostrarle a su estricto suegro, Jack Byrnes (Robert De Niro), que cuenta con las capacidades necesarias para ser el nuevo patriarca del hogar. La película satira las tensiones intergeneracionales y las dinámicas de poder dentro de las familias extendidas.

10. Ladrón de bicicletas (1948)

Dirigida por Vittorio De Sica, es una de las piezas fundamentales del neorrealismo italiano. Ambientada en la Roma de la posguerra, narra la desesperada búsqueda de Antonio, un obrero a quien le roban su herramienta de trabajo indispensable el primer día de empleo.

Acompañado por su hijo Bruno, el recorrido se convierte en una cruda radiografía de la dignidad humana, la desesperanza económica y la mirada de un niño ante la vulnerabilidad y el sacrificio de su padre en un entorno hostil.