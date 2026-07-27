La odisea, dirigida por Christopher Nolan, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a varios hitos, un estreno millonario en la taquilla mundial y las polémicas en torno a su elenco.

La película, promocionada como el primer largometraje de ficción rodado completamente con cámaras IMAX de 70 mm, lleva a la pantalla grande el milenario poema épico de Homero con estrellas como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y John Leguizamo.

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Según información revelada por Espinof, la cinta de Nolan ya se acerca a los 640 millones de recaudación en el mundo, con solo 10 días de estreno. Los ingresos serían de 639, 6 millones de dólares, dejando 286,4 a Estados Unidos.

La producción de Nolan provocó una auténtica transformación en algunas salas de cine.

El oscarizado cineasta rodó toda La odisea con cámaras IMAX en película de 70 milímetros, un formato considerado por muchos como la máxima expresión de la captura y exhibición cinematográfica por su resolución y amplitud de encuadre.

La estadounidense Phoenix Theatres apostó por la propuesta de Nolan. Su presidente, Cory Jacobson, contó a la AFP que la cadena invirtió en comprar y restaurar un equipo de proyección de 70 mm construido en 1969, y en remodelar una de sus salas en Ohio.

“No fue fácil”, explicó Jordan Hohman, vicepresidente senior de desarrollo de proyectos. Pero “valió la pena porque mucha gente está buscando la presentación de 70 mm”.

Solo unas pocas decenas de salas en el mundo son capaces de proyectar este formato. Eso no impide que La odisea arrase también en la proyección digital estándar contemporánea: recaudó 264,1 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Es una película descomunal”, dijo Jacobson. “Está funcionando muy bien en todos los formatos (...) literalmente todo el mundo quiere verla”.

*Con información de AFP