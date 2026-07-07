“La mejor película de Christopher Nolan”: la crítica reacciona a ‘La Odisea’ y afirma que es una obra maestra

La expectativa por los próximos estrenos de Hollywood continúa creciendo, especialmente por las producciones que prometen reinventar historias clásicas para una nueva generación de espectadores. Diversos estudios ya trabajan en proyectos de gran presupuesto que buscan convertirse en algunos de los mayores acontecimientos cinematográficos de los próximos años.

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Uno de los títulos que más ha llamado la atención es La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan. El cineasta llevará a la pantalla grande una versión inspirada en la emblemática obra de Homero, centrada en el largo viaje de Odiseo y las aventuras que enfrenta para regresar a su hogar tras la guerra de Troya.

La producción ha despertado un enorme interés entre los seguidores del director, quienes esperan una propuesta con el sello narrativo y visual que caracteriza al realizador de títulos como Oppenheimer, Interstellar e Inception. A ello se suma un elenco de reconocidas figuras de la industria, lo que ha incrementado aún más las expectativas alrededor del proyecto.

Con las primeras impresiones, la crítica habló y entregó las primeras reseñas de lo que se vio en la pantalla grande, de cara al estreno previsto para el 16 de julio.

The Hollywood Reporter fue uno de los primeros medios en dar a conocer su perspectiva e indicó: “Después de 25 años viendo sus películas en salas, ‘La Odisea’ aporta una novedad: una secuencia de terror plenamente desarrollada dirigida por Christopher Nolan”.

Por su parte, Rotten Tomatoes mencionó que era un acierto total, pues el director había logrado un resultado efectivo con un diseño y una producción de gran escala.

“‘La Odisea’ de Christopher Nolan es un triunfo absoluto y la mejor película de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. Parece que todo el trabajo que Nolan ha estado realizando con IMAX culmina aquí. El diseño de producción es increíble, la acción es impresionante y la escala es incomparable a todo lo que ha hecho antes. Lo que realmente me sorprendió fue la profundidad con la que aborda el terror. Algunos de los momentos más impactantes de la película son genuinamente perturbadores, añadiendo una dimensión completamente nueva a su cine sin perder de vista la humanidad que subyace en la historia”, reseñó Erik Davis para la página especializada.

Collider mencionó en su crítica: “‘La Odisea’ de Christopher Nolan es INCREÍBLE. Estoy realmente impresionado por esta película. Todo, desde las actuaciones impecables hasta la forma en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto. Si pueden, véanla en IMAX 70 mm. Es una experiencia impresionante. Se verá genial en cualquier lugar, pero IMAX 70 mm es la mejor opción”.

En cuanto a los personajes y el trabajo del elenco, Empire, de la mano de Lou Thomas, aseguró que este proyecto contaba con actuaciones muy destacables, brillando con los elementos que había puesto en pantalla.

“‘La Odisea’ cumple de verdad. La película de Christopher Nolan es un enorme espectáculo de acción y aventura lleno de sangre y trueno. Matt Damon, un héroe digno, y grandes actuaciones en general, con Himesh Patel, John Leguizamo, Robert Pattinson, Elliot Page y Samantha Morton como mis favoritas. De primera”, afirmó.