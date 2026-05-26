Bad Bunny se une a Toy Story 5: Disney y Pixar revelan el personaje que interpretará

El universo de Toy Story 5 ya comienza a generar expectativa global antes de su llegada a las salas de cine. La quinta entrega de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos marcará el regreso de personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, pero también traerá nuevas incorporaciones que prometen conectar con las audiencias de distintas generaciones.

Entre ellas destaca una figura de enorme impacto cultural y musical: Bad Bunny, quien se suma oficialmente al elenco de voces de la película en inglés y español.

La saga de Toy Story no solo revolucionó la animación digital desde el estreno de la primera cinta en 1995, sino que además se convirtió en un fenómeno cinematográfico mundial.

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Las cuatro películas anteriores acumularon miles de millones de dólares en taquilla y récords de visualización tanto en cines como en plataformas digitales y televisión.

La cuarta entrega, estrenada en 2019, superó los mil millones de dólares en recaudación global y consolidó a Pixar como una de las casas productoras más influyentes del entretenimiento familiar. Durante casi tres décadas, la franquicia ha logrado mantenerse vigente gracias a historias emotivas, personajes memorables y una conexión emocional que atraviesa generaciones.

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Ahora, Disney y Pixar preparan el estreno mundial de Toy Story 5 para el próximo 17 de junio de 2026, exclusivamente en cines. La nueva historia llevará nuevamente a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes a enfrentar un reto completamente distinto: la tecnología.

En esta ocasión, los personajes deberán lidiar con Lilypad, una moderna tableta inteligente que llega a la vida de Bonnie con ideas propias sobre cómo deben relacionarse los niños con el juego y la diversión.

La quinta entrega de Toy Story 5 llegará a todas las salas de cine mundial el 17 de junio 2026. Foto: Pixar

La producción contará nuevamente con figuras históricas de la franquicia. En la versión original en inglés regresan Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. La voz de la nueva villana tecnológica, Lilypad, estará a cargo de Greta Lee.

Además, se confirmó la participación especial del actor escocés Alan Cumming, ganador de premios Emmy y Tony, quien interpretará en inglés a Tiro al Blanco Malvado, una versión alternativa del clásico caballo de Woody durante una secuencia de juego.

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash) Foto: AP

Sin embargo, uno de los anuncios que más impacto ha generado en América Latina y el mercado hispano es la incorporación de Bad Bunny al elenco oficial de voces. El artista puertorriqueño dará vida al nuevo personaje Pizza con Anteojos, tanto en inglés como en español para Latinoamérica y España.

Según la información oficial entregada por Disney y Pixar, el personaje es descrito como misterioso, relajado y muy cool, formando parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero.

En los últimos años, Benito Antonio Martínez Ocasio se convirtió en uno de los artistas más influyentes del planeta. El cantante, compositor y productor ha roto récords de reproducciones en plataformas digitales, encabezado giras internacionales con entradas agotadas y logrado una presencia cultural que trasciende la música urbana.

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Ganador de seis premios Grammy y múltiples Latin Grammy, el puertorriqueño ha sido reconocido por revistas internacionales como una de las figuras latinas más importantes de la industria del entretenimiento contemporáneo.

La quinta entrega de Toy Story 5 llegará a todas las salas de cine mundial el 17 de junio 2026. Foto: Pixar

Además de su éxito musical, Bad Bunny ha ampliado su carrera hacia la actuación y el cine. Ha participado en producciones de Hollywood, campañas globales de moda y eventos deportivos internacionales, consolidando una imagen versátil y global. Su llegada a Toy Story 5 representa también una apuesta estratégica de Disney y Pixar por conectar con nuevas audiencias latinas y jóvenes que siguen de cerca la carrera del artista.

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La quinta entrega de Toy Story 5 llegará a todas las salas de cine mundial el 17 de junio 2026. Foto: Pixar

Detrás de cámaras, la película contará con la dirección del ganador del Oscar Andrew Stanton, reconocido por su trabajo en clásicos de Pixar como Finding Nemo y WALL-E. La codirección estará a cargo de Kenna Harris, mientras que la banda sonora volverá a tener el sello del legendario compositor Randy Newman, responsable de gran parte de la identidad musical de la saga.