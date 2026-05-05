El irreconocible aspecto de Bad Bunny en la Met Gala 2026 que dejó a todos en shock

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fue testigo, el pasado 4 de mayo, de una de las caracterizaciones más comentadas en la historia reciente de la Met Gala. El artista puertorriqueño Bad Bunny asistió a la edición 2026 del evento bajo la temática “Fashion Is Art” (La moda es arte), presentándose con una apariencia que simulaba el paso de varias décadas en su físico. Mediante el uso de maquillaje prostético de alta complejidad, el cantante exploró la representación de la vejez en una industria históricamente volcada hacia la juventud.

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La propuesta del intérprete de “Tití me preguntó” no fue un recurso azaroso. La exposición del Costume Institute de este año, centrada en el Costume Art y la relación de la moda con los diversos tipos de cuerpos, incluyó una reflexión sobre cómo el sistema de la moda suele ignorar o invisibilizar el cuerpo envejecido.

En declaraciones ofrecidas durante su paso por la alfombra roja, el artista explicó su motivación: “Es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. El Met es el día perfecto para explorar y expresar lo que eres de una manera distinta”. Con un toque de humor, el cantante señaló que su caracterización le sumaba, simbólicamente, unos 53 años a su edad actual, un proceso que, según sus palabras, “valió la pena”.

Para lograr un efecto de hiperrealismo que dificultó inicialmente su reconocimiento por parte de los fotógrafos, Bad Bunny colaboró con el reconocido especialista en efectos especiales Mike Marino. Según reportes de la revista Elle, Marino, quien ha ganado notoriedad por las complejas transformaciones de figuras como Heidi Klum, esculpió a mano cada detalle de la piel del artista.

El trabajo incluyó la aplicación de prótesis en rostro, cuello y manos para simular flacidez, manchas solares y arrugas profundas. El conjunto se complementó con una peluca y vello facial en tonos grises. Este nivel de detalle buscaba no solo impactar visualmente, sino servir como un “manifiesto visual” sobre la mortalidad y la estética de la madurez.

Bad Bunny rompe internet en la Met Gala: la razón por la que decidió aparecer como un anciano. Foto: x

A diferencia de años anteriores, donde optó por marcas de ultralujo, Bad Bunny sorprendió al lucir un esmoquin negro hecho a medida diseñado por él mismo en colaboración con la firma española Zara. Este movimiento estratégico parece enviar un mensaje de democratización de la moda, incluso en un evento de élite.

El diseño incluyó elementos de alta costura histórica, como un lazo de dimensiones prominentes en el cuello, que fuentes especializadas identifican como un guiño al vestido “Bustle” creado por Charles James en 1947. Para elevar el conjunto, el puertorriqueño portó un bastón y un reloj de la casa Audemars Piguet, elementos que reforzaron la narrativa de un caballero de la tercera edad con un estilo sofisticado y atemporal.

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Esta no es la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio utiliza la plataforma del Met para reivindicar su herencia o romper moldes. En la edición de 2025, destacó con un sombrero inspirado en la “pava”, el accesorio tradicional de los campesinos de Puerto Rico, fusionando el folclore caribeño con la moda de vanguardia.

Con su aparición en 2026, Bad Bunny se consolida no solo como un referente de la música urbana, sino como un actor relevante en la conversación global sobre la identidad, el cuerpo y la moda, demostrando que su influencia trasciende los escenarios musicales para instalarse en el análisis cultural de la época.