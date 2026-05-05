“No tengo marido que me altere”: el fuerte dardo de Viña Machado tras su ruptura con Eduardo Pérez, 12 años menor

Tras varios años de una de las relaciones más seguidas en la industria del entretenimiento en Colombia, los actores Viña Machado y Eduardo Pérez han confirmado que sus caminos tomaron rumbos diferentes. Lo que comenzó como un romance nacido en los sets de grabación de la exitosa serie Enfermeras del Canal RCN ha llegado a su fin, según declaraciones recientes de ambos artistas en distintos espacios de comunicación.

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La pareja, que enfrentó inicialmente el escrutinio público debido a una diferencia de edad de 12 años: ella de 46 y él de 34, se había consolidado como un vínculo estable. Sin embargo, los rumores que circulaban desde finales de 2025 cobraron fuerza tras las revelaciones de Pérez, quien profundizó en su estado civil actual.

En una reciente entrevista para la emisora Vibra, el actor antioqueño fue consultado sobre su situación sentimental. Con una actitud reflexiva, Pérez fue contundente al asegurar que se encuentra solo, aunque hizo una distinción semántica importante sobre su proceso actual.

“Estoy solo, acompañado por mí. Estoy viviendo la soledad”, afirmó el actor. Ante la insistencia sobre cómo “vibra” su corazón en estos días, Pérez añadió: “Me parece rico, delicioso. Hay dos cosas: solitud y soledad. Solitud es estar conmigo mismo, físicamente solo, y me encanta. Soledad es sentirse solo aun estando acompañado”. Estas palabras sugieren que la ruptura se ha dado en términos de introspección y crecimiento personal para el intérprete.

Por su parte, la reconocida actriz samaria Viña Machado también ofreció pistas claras sobre su nueva realidad en el pódcast Geniales y Mayores. Aunque Machado ha sido históricamente reservada con su vida privada, sus declaraciones sobre la crianza de su hijo León, de nueve años, dejaron entrever su actual independencia familiar.

Al ser consultada sobre cómo gestiona la paciencia y las decisiones del hogar, la actriz respondió con un toque de humor y franqueza: “Tal vez no tengo un marido que me altere. No tengo que lidiar con un marido que se oponga a mis decisiones”. Esta afirmación no solo ratifica la ausencia de una pareja sentimental, sino que reafirma su enfoque absoluto en su hijo, a quien describe como el gran amor de su vida. “León vino a darme un montón de cosas. Yo entendí el amor incondicional… Yo ese amor no lo conocía”, puntualizó la actriz.

La historia de amor entre Machado y Pérez trascendió la ficción de Enfermeras, donde interpretaban a la jefe Gloria Mayorga y al enfermero Nicolás Quintero, respectivamente. Durante el tiempo que duró su unión, Eduardo Pérez se mostró muy cercano al entorno familiar de Viña, brindando apoyo constante en la crianza de León, un gesto que fue aplaudido por sus seguidores en redes sociales.

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A pesar de que en su momento defendieron su amor frente a las críticas por la brecha generacional, hoy ambos parecen coincidir en que la etapa de pareja ha concluido. Mientras Eduardo abraza la “solitud”, Viña se concentra en su madurez personal y en una maternidad que, según ella, le ha otorgado una tolerancia y paz que prefiere no ver alterada por terceros.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha emitido un comunicado oficial conjunto, optando por abordar el tema de manera orgánica y madura a través de sus experiencias individuales en medios de comunicación.