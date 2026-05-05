Vincent Kompany anuncia la orden que les dio a Luis Díaz, Olise y Kane para eliminar al PSG

Este miércoles se disputa el partido de vuelta entre Bayern Múnich y París Saint-Germain por las semifinales de la Champions League, un duelo que captará la atención del mundo después de lo sucedido en la ida (5-4).

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Aunque la serie está a favor de los parisinos, el Bayern cuenta con su público como un valor agregado para salir a buscar la remontada.

Vincent Kompany negó que vayan a ser más cautelosos en defensa y aseguró que la orden es salir a ganar el partido desde el primer minuto con Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane como los responsables de comandar el ataque.

Vincent Kompany tiene en mente la remontada contra el PSG. Foto: AP

“Queremos ganar”

“La misión es ganar partidos. Tenemos ideas que creemos que nos ayudan a lograrlo. Se trata solo de eso. Hemos demostrado que podemos ganar muchos partidos; el PSG también lo ha demostrado. Al final, tienes que marcar un gol más que tu oponente para ganar un partido. Si puedes hacerlo sin encajar, eso es lo mejor que podría pasar”, declaró.

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Kompany considera que un partido abierto “depende de los equipos” y su plan de juego. “Si uno decide dar un paso atrás y defender más, entonces podría haber algunas fases más tranquilas en el partido. De lo contrario, no las habrá. Es difícil imaginar que alguno de los dos equipos cambie lo que los trajo aquí en primer lugar. Jugamos en casa, queremos ganar y haremos todo por ello“, sentenció.

Bayern Múnich saldrá a arrasar en el partido de vuelta y sabe que la base de su gran temporada está en la capacidad goleadora de los delanteros, quienes no tendrán otra responsabilidad que ser eficaces en la portería rival.

Jonathan Tah lo confirma

Jonathan Tah también estuvo presente en la rueda de prensa y confirmó que la orden de su entrenador es seguir siendo ofensivos como lo han hecho en toda la temporada, aun cuando encajaron cinco goles en la ida.

“En general, nuestro estilo de juego nos ha traído hasta donde estamos ahora. No tiene sentido que cambiemos nada al respecto. Queremos jugar un fútbol atractivo y ofensivo. Por supuesto, es exigente, pero ese es nuestro estilo de juego y no lo cambiaremos”, dijo el central alemán.

Tah considera que “sus jugadores se mueven y cambian de posiciones mucho, igual que nosotros. Lo más importante es que seamos agresivos y vayamos a los choques. Tenemos que ganar los duelos y los segundos balones, y hacer todo para evitar que nos contraataquen”.

“Tengo muchas ganas de este partido. Estás aún más tenso y concentrado. Pero la anticipación supera todo lo demás, especialmente con el partido de ida ya atrás. Va a ser muy divertido”, declaró.