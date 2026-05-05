Millonarios le tiene reemplazo a Mackalister Silva: revelan el fichaje de lujo que llegaría

Millonarios quedó eliminado de la Liga BetPlay tras el empate contra Alianza FC (2-2) y ya empieza a visualizar la lista de fichajes para el segundo semestre, aunque todavía quedan tres partidos por disputar en la Copa Sudamericana.

En el conjunto embajador se busca un volante creativo que pueda suplir la baja indefinida de Carlos Darwin Quintero y la posible salida de David Mackalister Silva, quien termina contrato en el mes de junio.

Primeras decisiones en Millonarios tras su eliminación: posibles refuerzos y salidas

Mackalister lleva más de diez años defendiendo los colores de Millonarios y en los últimos años ha sido el referente del vestuario luciendo la cinta de capitán, por encima de otros nombres de peso como Falcao García, Andrés Llinás o Álvaro Montero.

Pero al tiempo se ha ido preparando para un futuro como entrenador y la finalización del contrato hace imposible no pensar en su retiro como futbolista profesional.

Ante esa posibilidad latente, Millonarios estaría buscando un jugador de renombre que pueda tomar las riendas del mediocampo y tenga la suficiente experiencia para cargar con la ausencia de Mackalister.

Mackalister Silva, volante bogotano de Millonarios. Foto: Cristian Bayona

Fabián Sambueza, en carpeta

El primer nombre que apareció en la lista de candidatos es el de Fabián Sambueza, volante de amplia experiencia en el fútbol colombiano y pieza fundamental para el título histórico del Atlético Bucaramanga.

A Sambueza le quedan seis meses de contrato en la capital santandereana, pero ya sabe lo que es jugar en Bogotá por sus dos periodos como jugador de Independiente Santa Fe.

“Tampoco me sorprendería ese personaje, que ya vivió en Bogotá. Se está especulando con que Fabián Sambueza pudiera venir a Millonarios. En esa posición está Carlos Darwin Quintero que va a estar un tiempo fuera y Mackalister Silva que termina contrato”, informaron los periodistas Carlos Alemán y Cristian Pinillos en Fútbol DC.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Sambueza ha pasado por varios equipos importantes del FPC. Además de Santa Fe y Bucaramanga, también vistió la camiseta del Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, donde salió campeón.

Esta posibilidad ha generado múltiples reacciones en la hinchada albiazul, entre aquellos que se oponen a otro fichaje de experiencia y quienes se emocionan por el buen nivel que ha mostrado Sambueza en el conjunto leopardo.

Millonarios no tiene cupos de extranjeros disponibles, sin embargo, está sobre la mesa la salida de Guillermo de Amores o Édgar Elizalde.

Las cifras de Fabián Sambueza

A sus 37 años de edad, Fabián Sambueza tiene más de 400 partidos jugados en el fútbol profesional colombiano con cuatro camisetas distintas.

El argentino fue campeón de la liga local con Junior y Atlético Bucaramanga, además de conquistar la Superliga en el cuadro rojiblanco.

En su carrera ha marcado 71 goles y ha dado 74 asistencias en total, casi todas ellas en la Liga BetPlay.