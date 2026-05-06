Cambio de planes para Egan Bernal en el Giro de Italia: inesperado anuncio oficial del Ineos

Egan Bernal no será el único líder del Netcompany Ineos para su participación en el Giro de Italia 2026. Así lo informaron en el anuncio oficial de la nómina con la que disputarán la corsa rosa a partir de este viernes.

El corredor zipaquireño tendrá que compartir la línea de mando con el neerlandés Thymen Arensman, que viene de ser tercero en la clasificación general del Tour de los Alpes.

Y es que la situación física de Egan ha generado dudas al interior del Ineos, al punto que han llevado otro líder por si la gasolina se le agota demasiado pronto.

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Geraint Thomas, director deportivo, explicó esta decisión: “Es un nuevo capítulo para nosotros como Netcompany Ineos, y el Giro nos parece el lugar ideal para comenzar. Contamos con dos buenos líderes de la clasificación general, Thymen y Egan, quienes ya han tenido un buen desempeño en el Giro“, dijo.

“Están en buena forma y muy motivados para ir allí, competir al máximo y sacar el mayor provecho posible. Contamos con un equipo sólido que puede competir en todo tipo de terreno. Buscaremos competir con agresividad y obtener el mejor resultado. Hay una contrarreloj individual larga que es un punto clave para nosotros y que también será importante para la clasificación general“, apuntó.

Las sensaciones de Egan Bernal

Egan Bernal también habló para los medios oficiales del Ineos y dio sus sensaciones de esta nueva participación en el Giro, carrera que supo ganar en el año 2021.

"El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores", expresó el colombiano.

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Egan quiere mejorar lo hecho el año pasado, cuando fue séptimo de la general. “Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general”, sentenció.

Egan Bernal vuelve al Giro de Italia. Foto: Getty Images

Thymen Arensman, co-líder del equipo, aseguró que llega en buen estado de forma y peleará por meterse en la pelea de los favoritos.

“Llego al Giro en un buen momento y con mucha motivación para esta carrera. Compartir el liderazgo con Egan nos da fuerza, y tenemos un equipo que nos puede apoyar en todo momento. Para mí, se trata de ser constante, mantenerme concentrado cada día y aprovechar las oportunidades cuando se presenten”, declaró el neerlandés.

El Giro de Italia inicia este viernes, 8 de mayo, con una etapa completamente llana en la ciudad de Nessebar en Bulgaria.