Revolcón en el equipo de Egan Bernal: Ineos anunció su nuevo nombre y cambio de colores

Egan Bernal calienta motores para una nueva participación en el Giro de Italia, carrera que supo ganar en el año 2021. El colombiano estará acompañado por Thymen Arensman y Filippo Ganna como sus principales escuderos en la corsa rosa.

Aunque Jonas Vingegaard es el gran favorito para quedarse con el título, la idea del Ineos es competir por el podio y tratar de ganar la mayor cantidad de etapas.

Este año será diferente para la escuadra británica, que estrena patrocinador en su camiseta, nuevo nombre y además lucirá otros colores.

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A partir del Giro de Italia pasarán a llamarse Ineos Netcompany Cycling Team, denominación que se verá en los uniformes, la publicidad y las piezas gráficas utilizadas en la transmisión oficial.

La nueva indumentaria es de color gris, bastante alejado al azul petróleo y tonos naranjas que solían utilizar en los últimos años. Egan Bernal estará vestido con la camiseta tricolor que lo identifica como campeón nacional de ruta, aunque en las etapas contrarreloj sí tendrá que usar el maillot del Ineos Netcompany.

Inicia una nueva era

La dirigencia del Ineos venía buscando nuevo patrocinador desde hace varios meses y al fin pudo anunciarlo de manera oficial. El objetivo de esta alianza es recuperar terreno respecto a los equipos más poderosos del pelotón internacional.

Dave Brailsford, director del equipo, aseguró que “esta es una de las alianzas más importantes del ciclismo: una verdadera muestra de confianza no solo en nuestro equipo, sino en el deporte en sí. Es un momento clave para nosotros y marca el comienzo de una nueva era”.

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“Nuestro deporte es una actividad humana, donde las decisiones en el entrenamiento, la competición y la recuperación marcan la diferencia cada día. Disponemos de una gran cantidad de datos; el verdadero reto reside en transformarlos en acciones sencillas y prácticas, y aplicarlas de forma consistente. Con Netcompany, podemos hacerlo mejor. Pulse nos permite organizar nuestros datos para obtener información clara que nos ayuda a tomar decisiones más rápidas y acertadas cuando más importa”, agregó.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: Getty Images

Ineos lleva varios años a la sombra de UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike, que se reparten la hegemonía en las grandes citas del ciclismo.

Jim Ratcliffe, presidente de Ineos, comentó: “Me complace enormemente dar la bienvenida a Netcompany al equipo ciclista, estableciendo una nueva alianza a largo plazo que contribuirá a crear las condiciones idóneas para lograr mayores éxitos. Esta colaboración aporta recursos, tecnología y capacidades adicionales en materia de rendimiento y operaciones, lo que permitirá al equipo competir de forma constante al más alto nivel”.