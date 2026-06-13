Anuncian la desaparición del Movistar Team: razón de peso sacude al equipo de Nairo Quintana

Telefónica ha iniciado las gestiones para desprenderse del Movistar Team y acabar así con una larga trayectoria como equipo del World Tour, de acuerdo a la información de la agencia Bloomberg.

La escuadra española, que ha contado en sus filas con grandes colombianos como Nairo Quintana, Einer Rubio y Fernando Gaviria, está a punto de cambiar su patrocinador principal.

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“La empresa española está tratando de vender su contrato de patrocinio, que incluye los derechos de denominación del Movistar Team y se extiende hasta 2029, o de incorporar a otros patrocinadores para compartir costes, dijeron las personas que pidieron no ser citadas ya que el asunto no es público”, indica el informe.

Telefónica entrega 25 millones de euros al año para mantener al Movistar Team, una cifra que no se ha visto reflejada en resultados deportivos de gran envergadura. Enric Mas, su máxima figura, ha estado a lejos de pelear por la clasificación general en el Tour, Giro o Vuelta.

Nairo Quintana regresó hace dos temporadas y hasta ahora su máximo logro ha sido la Vuelta a Asturias conseguida en 2026. El colombiano anunció su retiro del ciclismo profesional, lo que deja al Movistar sin una cara visible ante el planeta.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team. Foto: Getty Images

Otros casos en el ciclismo

Bajo estas condiciones, en España aseguran que este será el último contrato entre ambas partes. A partir de 2029 se acabará el Movistar Team y la dirigencia de Eusebio Unzué tendrá que encontrar alternativas en el mercado.

Esta es una situación más común de lo pensado en el ciclismo. Este año, por ejemplo, el equipo de Egan Bernal pasó de llamarse Ineos Grenadiers a Netcompany Ineos por cuenta de una alianza comercial con la empresa danesa.

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Otros equipos han sufrido cambios totales de su nombre debido al patrocinador. A raíz de la polémica en la Vuelta a España 2025, el Israel PremierTech desapareció como conjunto y pasó a llamarse NSN Cycling Team.

El antiguo Team Sky, con el que Chris Froome se hizo mundialmente famoso, comenzó a llamarse Team Ineos a partir del año 2019 cortando así con una larga trayectoria en el deporte pedal.

Nairo Quintana y Christopher Froome en el Tour de Francia 2018. Foto: Getty Images

La desaparición del Movistar Team es una noticia que golpea a los más nostálgicos. Con la ‘M’ en el pecho se vieron los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional, ganando entre otras cosas el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

Einer Rubio también construyó una carrera en la escuadra telefónica, por la que pasaron grandes nombres del ciclismo colombiano como Fernando Gaviria, Miguel Ángel López, Iván Ramiro Sosa y también Paula Patiño en la rama femenina.