Terminó el Tour de Francia: clasificación general, mejor colombiano y ganador de cada camiseta

El Tour de Francia 2026 llegó a su fin con una etapa recortada a solo 88 kilómetros de recorrido. Eso no impidió que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) hiciera su paseo de la victoria por los Campos Elíseos de París, donde fue coronado como campeón por quinta ocasión.

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La clasificación general no sufrió modificaciones en la etapa 21. Pogačar quedó como líder con seis minutos de diferencia respecto a Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se quedó con el tercer lugar del podio.

Richard Carapaz (EF Education) no solo terminó octavo de la general, sino que se consagró como campeón de la montaña. La clasificación de los jóvenes fue para Isaac del Toro, mientras que la camiseta verde se la llevó Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Líderes del Tour

Balance negativo para los colombianos

El balance para los ciclistas colombianos fue negativo. Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor ubicado en el puesto 20° a casi dos horas del líder y no cumplió su principal objetivo de ganar etapa.

Harold Tejada (XDS Astana) y Sergio Higuita (XDS Astana) también completaron el recorrido de las 21 etapas sin ser protagonistas.

La delegación colombiana terminó disminuida por los abandonos de Fernando Gaviria (Caja Rural) y Einer Rubio (Movistar Team), quienes sufrieron accidentes en carrera y tuvieron que retirarse antes de llegar a París.

En términos generales fue una edición decepcionante para los colombianos, mucho más al ver que la bandera de Ecuador quedó en alto con las dos victorias de etapa y el título de la montaña conseguido por Richard Carapaz.

Egan Bernal fue el mejor colombiano del Tour de Francia 2026. Foto: @NetcompanyINEOS

La revancha será en la Vuelta a España 2026, última grande del año, que comienza el próximo 22 de agosto en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada.

Nairo Quintana (Movistar Team) está entre los posibles participantes; sin embargo, todavía falta el anuncio oficial de su equipo. Cabe recordar que el corredor boyacense está disputando el último año de su carrera y quiere ponerle un broche de oro antes de bajarse de la bicicleta.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (Final)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 73:56:26

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 6′26″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 9′42″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 11′56″

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 13′02″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 14′59″

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 17′48″

8. Richard Carapaz (EF Education), a 20′00″

9. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 29′28″

10. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 33′21″

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20. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 1:47′58″

26. Harold Tejada (XDS Astana), a 2:19′47″

38. Sergio Higuita (XDS Astana), a 3:04′35″.