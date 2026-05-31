Vingegaard es campeón del Giro de Italia; Egan, fenomenal: es top 10 y aumenta su historia en el ciclismo mundial

Jonas Vingegaard entró en el muy selecto círculo de los ganadores de las tres grandes vueltas al conquistar su primer Giro de Italia en Roma, que piensa utilizar como trampolín para el Tour de Francia, donde le espera un espectacular mano a mano con Tadej Pogacar para seguir aumentando su leyenda.

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Tras tres semanas de control absoluto, el danés cruzó la línea final rodeado de sus compañeros del Visma antes de ir a los brazos de su esposa y de sus dos hijos, todos vestidos de rosa, que representan “todo” para él.

Jonas, tras una primera semana bastante compleja, pudo recomponerse en la segunda y dio cátedra en las pruebas de alta montaña, donde la victoria le estaba esperando.

“Verles en la llegada hace que mi victoria sea todavía más bonita, me hace saltar las lágrimas, siempre están ahí para mí”, reaccionó Jonas, conmovido por la emoción.

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Los corredores del Visma brindaron durante la Etapa Final del #GiroDeItaliaEnDSPORTS.



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“Es fabuloso, he soñado toda mi vida con ganar esta carrera”, añadió, logrando ya en su primera participación una hazaña que ningún otro corredor en activo, ni siquiera Tadej Pogacar, ha conseguido: ganar las tres grandes vueltas en su carrera.

Jonas Vingegaard, campeón del Giro de Italia. Foto: Getty Images

Tras el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard se convierte en el octavo hombre de la historia en completar la trilogía, después de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome. Leyenda absoluta.

Vingegaard entra en un selecto grupo de la historia del deporte

“Formar parte de este club es un poco irreal para mí, creo que todavía no me doy cuenta”, declaró tras la penúltima etapa después de haberse adjudicado una quinta victoria de etapa en este Giro que ha dominado “de la cabeza a los pies”, como constató el australiano Jai Hindley, tercero.

Sin forzar, Vingegaard cumplió con su condición de grandísimo favorito ante una competencia rápidamente resignada, para terminar con una ventaja en la general de 5 min 22 s sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM), que se sube por primera vez al podio de una gran vuelta.

Egan Bernal en el top 10 de la general

En lo que a Egan Bernal se refiere, suma su tercer top 10, en las tres ediciones que ha estado en el Giro de Italia, dejando claro que la ronda italiana se acomoda muy bien a sus cualidades. El gran esfuerzo en la última fracción con llegada en alto, sirvió para que el de Zipaquirá se mantuviera en el grupo y además ayudar a su compañero de equipo, Thymen Arensman, quien finalizó en la cuarta casilla.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Para esta edición 2026, incluso se pensaba que podía ser podio, pero la primera semana fue de total sufrimiento. Las dos restantes, con durísimos puertos de montaña, Egan pudo recomponerse y recortó tiempo para acomodarse en la décima posición de la general.