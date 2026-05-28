Etapa reina del Giro de Italia: perfil y dónde ver la jornada 19 de la ‘Corsa Rosa’

La definición del Giro de Italia 2026 entra en su recta final y la montaña volverá a ser protagonista en una de las jornadas más exigentes de toda la competencia. Después de varios días de alta intensidad en territorio italiano, el pelotón afrontará una etapa que podría definir la clasificación general.

Clasificación general del Giro de Italia: Egan Bernal llega cerca de Vingegaard y resiste

Los equipos llegan a esta nueva jornada con especial atención sobre los corredores llamados a pelear por el podio, especialmente en medio de las diferencias que comenzaron a marcarse en las etapas de alta montaña donde Decathlon, INEOS y Red Bull han empujado para poner a sus corredores en los escaños de privilegio.

Como siempre, el país tiene expectativas sobre la actuación de Egan Bernal, quien ha logrado mantenerse competitivo en las jornadas más complejas del recorrido, aunque se le ha visto claramente entregado a los esfuerzos de su equipo por meterse al podio con Thymen Arensman.

Egan Bernal recibiendo aplausos en el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

La etapa 19 del Giro de Italia 2026 es la “etapa reina” de esta edición. La jornada se disputará entre Feltre y Alleghe - Piani di Pezzè, con un recorrido de 151 kilómetros y varios ascensos de máxima exigencia en territorio alpino.

En la etapa habrá seis puertos categorizados, los cuales son:

Passo Durán (primera categoría) : 12,1 km con un desnivel promedio de 8,2 % y un máximo de 14 %.

: 12,1 km con un desnivel promedio de 8,2 % y un máximo de 14 %. Coi (segunda categoría) : 5,8 km de ascenso al 9,7 % promedio y un muro de 19 %.

: 5,8 km de ascenso al 9,7 % promedio y un muro de 19 %. Forcella Staulanza (segunda categoría) : Luego de un pequeño descenso al 7,3 % (tras el Coi), se corona con 6,3 km de subida al 6,7 % promedio.

: Luego de un pequeño descenso al 7,3 % (tras el Coi), se corona con 6,3 km de subida al 6,7 % promedio. Passo Giau (categoría especial) : 9,9 km de ascenso al 9,3 % en promedio.

: 9,9 km de ascenso al 9,3 % en promedio. Passo Falzarego (segunda categoría) : 10,1 km al 5,6 % en el global y un pico del 10 %.

: 10,1 km al 5,6 % en el global y un pico del 10 %. Llegada al Piani di Pezzé (segunda categoría): 5 km con un desnivel promedio del 9,6 % y un máximo de 15 %.

Será una etapa de infarto, y aunque Jonas Vingegaard controla la carrera, se prevén tanto las escapadas desde los primeros kilómetros como los duelos entre los favoritos de la general.

En el caso de Egan Bernal, se espera que sea el gregario de lujo para su compañero neerlandés, sin embargo, se puede soñar con un ataque del colombiano. Mientras que Einer Rubio buscará por cuarta vez en la carrera una fuga que se cristalice en un triunfo de etapa.

Egan Bernal y Einer Rubio, colombianos en el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

La transmisión de la etapa 19 del Giro de Italia 2026 podrá verse en Colombia a través de RCN, Caracol, ESPN y la plataforma Disney+, además del cubrimiento continuo que tiene SEMANA en la carrera italiana.

La salida de la jornada está programada para la madrugada colombiana debido a la diferencia horaria con Italia. Se espera que la fracción comience sobre las 5:20 a. m. y concluya cerca del mediodía en territorio europeo, dependiendo del ritmo del pelotón y las condiciones climáticas en la montaña.