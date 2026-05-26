Con esto salió Egan Bernal tras su magistral día en el Giro de Italia 2026: hará algo atípico

Un renacer de Egan Bernal se vio durante este martes en el Giro de Italia 2026. Después de días en los que no se destacó, durante la etapa 16 sacó las garras para ponerse de nuevo a tiro de los favoritos del top 10.

Cruzando como séptimo la meta, el corredor del Netcompany-Ineos dio un salto en la clasificación general para quedar instalado en el décimo cajón. Su diferencia de más de 10 minutos sigue siendo extensa y por eso ya asume la carrera de otra forma.

Egan Bernal se puso el overol para apoyar a su compañero Thymen Arensman. Foto: Captura Caracol TV

En el trazado entre Bellinzona y Carì hizo un trabajo de gregario, dando apoyo a su compañero de escuadra, Thymen Arensman.

Dicha tarea que decidió aceptar la ejetucó a la perfección, con un ataque que en un momento clave sirvió para romper algo el grupo y aventajarse. Extenuado al cierre del día afirmó: “Una etapa explosiva, dura. Creo que nos fue bien”.

Sobre lo ejecutado en la carretera, este no tuvo reparo en decir que ayudará cuando se sienta con fuerzas: “Hace parte del trabajo y todos los corredores que están acá en algún momento trabajaron para mí”.

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Para culminar, dio a conocer cuál es su objetivo en pro del equipo en los días de competencia que restan: “Es una gran honor y me siento cómodo con el papel que estoy haciendo para que Thymen (Arensman) esté en el podio”.

Cumpliendo con su palabra

Durante la previa del decimosexto día, Bernal ya había sentenciado que su idea era ser gregario de quien mejor ubicado estaba en la clasificación general, sin importar si tenía que sacrificar más puestos de su desempeño final.

“Creo que tengo que ayudar a Thymen, quiero hacerlo. Luego si llega algún resultado personal, creo que bienvenido, sería chévere”, apuntó.

🗣️ "FUE UNA ETAPA MUY DURA, COMO TODAS"



🎙️ Egan Bernal y sus impresiones una vez finalizada la Etapa 16 del #GiroDeItaliaEnDSPORTS.#DeCiclismoSeHablaAsí pic.twitter.com/g6lqfjU7FV — DSPORTS (@DSports) May 26, 2026

“Es más importante y es un poco sentido común. Es más importante hacer podio con Thymen”, insistió.

Después de haber dicho eso, le bastaron 113 km para llevarlo a cabo. Ahora se espera que en los días finales hasta al culminación de la competencia tenga las fuerzas para Arensman recorte el 1:14′ que pierde con el líder provisional, Jonas Vingegaard.

Por el título del Netcompany-Ineos

Cuatro jornadas nada más quedan para que termine el Giro 2026. Quien es líder del Jumbo-Visma está llevando a cabo los pronósticos previos que lo consagraban como campeón.

A sus más inmediatos persecutores Vingegaard les ha sacado más de un minuto; no es una ventaja amplia, pero podría ser suficiente si no se hacen ataques colectivos para batir al danés que lucha por mantener la Maglia Rosa.

Jonas Vingegaard, líder del Giro de Italia 2026. Foto: Massimo Paolone/LaPresse via AP

Justo ahí es que nace la importancia de Egan Bernal en Netcompany-Ineos. En etapas venideras de montaña, su aparición cerca de Arensman para darle la mano será crucial en busca de descontar el tiempo negativo que tiene el de Países Bajos.

Las próximas etapas en las que se podrían sacar diferencias por ser de alta montaña son la 19 y 20. En ambas hay subidas de fuera de categoría, que significarán seguramente ataques en contra de Jonas a quien lo quieren bajar de su trono temporal.