Ferrari presenta el vehículo Luce, el primer modelo deportivo eléctrico de su historia

La mítica marca italiana de automóviles Ferrari anunció el vehículo Luce, el cual será el primer automóvil completamente eléctrico en la historia de su organización.

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Este modelo fue desarrollado en coordinación por el exdirector de diseño de Apple, Jony Ive, por medio de la agencia LoveFrom. El coche Luce también será el primer Ferrari en contar con cuatro puertas y cinco asientos.

El precio de salida para este vehículo es de un valor de $640.000 dólares estadounidenses, lo que equivale en el mercado colombiano a más de $2.300 millones de pesos. Ferrari confirmó que la producción que había sido prevista para el 2027 ya se encuentra en estos momentos agotada por clientes que ya pagaron el coche.

El anuncio fue realizado el pasado lunes 25 de enero en la ciudad de Roma, Italia, donde la marca busca adentrarse en el mundo del mercado de automóviles eléctricos que comienza a pisar fuerte en varios países y continentes del mundo.

Características principales del coche de Ferrari Luce

De acuerdo con el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, la presentación del coche Luce fue un proceso que tomó cerca de 5 años, donde el automóvil cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por el neumático del vehículo, lo que permite que se genere más de 1.000 caballos de potencia (hp) y alcance una velocidad máxima superior a los 310 km/h.

Adicionalmente, el coche tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en solamente 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos.

Ferrari busca ingresar con fuerza al mercado de automóviles eléctricos con el lanzamiento del Luce. Foto: Ferrari - API

En cuanto a los elementos eléctricos que posee el carro, este modelo tiene una batería de ion-litio con 122 kWh de capacidad que permite entregar hasta 530 km de autonomía, teniendo en cuenta las condiciones ideales de manejo.

El Luce también cuenta con levas detrás del volante con el objetivo de controlar los niveles de regeneración y recuperar la energía con rapidez. Asimismo, está incluido un sistema de dirección en las cuatro ruedas del carro que permite una mayor facilidad para realizar giros cerrados al momento de encontrarse en zonas estrechas.

Modos de manejo y tecnologías que tiene el Ferrari Luce

Otra característica que tiene el Luce es sus tres modos de manejo para que el usuario escoja el más conveniente para él o ella. De acuerdo con Ferrari, se encuentran los modos Range, Tour y Performance.

En el caso de Range, este modo de manejo permite al usuario maximizar el ahorro de energía para ser utilizado diariamente, lo que limita la potencia a 430 hp y activa solamente los motores traseros, provocando mayor autonomía.

En cuanto al modo Tour, este opera en los cuatro neumáticos del carro para conseguir un manejo mucho más dinámico y aumentando la fuerza a 617 hp, pero reduciendo la autonomía a 400 km.

Finalmente, el modo Performance aprovecha todo el sistema del carro, alcanzando un tope de 1.050 hp, aunque castiga de manera significativa la autonomía.

Refiriéndose a las tecnologías dentro del coche, el Ferrari Luce tendrá un sistema de pantallas que fue desarrollado junto a Samsung, en donde se puede obtener información del recorrido del carro y opera múltiples funciones.

El carro también tendrá a su disposición tres relojes análogos de agujas que serán protegidos por medio de un vidrio de estilo clásico.