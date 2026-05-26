El pasado 21 de mayo la Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto de ley que busca reformar el Código Nacional de Tránsito y crear un sistema de puntaje para los conductores del país.

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La iniciativa modifica la Ley 769 de 2002 y tuvo la ponencia del senador Julio Alberto Elías Vidal. Además, fue presentado por el representante Daniel Carvalho y la senadora Angélica Lozano, entre otros autores.

La nueva norma contempla que al obtener la licencia de conducción, cada conductor contará con un puntaje inicial. A medida que vaya cometiendo infracciones de tránsito, el puntaje disminuye y cuando llegue a cierta cantidad mínima de puntos, sufrirá sanciones como la suspensión o cancelación del documento.

“A medida que comete una infracción, se le van reduciendo los puntos hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, obviamente, se le cancela la licencia. Licencia que puede, obviamente, volver a sacar, pero si es reincidente, terminará perdiéndola con el tiempo. Esto es educación sin sanciones pecuniarias, que no estamos tocando con este proyecto”, explicó Vidal.

La iniciativa busca que en Colombia se utilice un esquema similar al de otros países, donde los conductores son medidos con base en un puntaje. Esta medida también sería de carácter pedagógico y buscaría enseñarle a los ciudadanos que las infracciones tienen consecuencias.

La licencia de conducción colombiana podrá tener modificaciones en los próximos meses si el proyecto de ley se hace realidad. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

¿Qué dijo el Senado?

Otros senadores respaldaron el avance de la norma y destacaron su enfoque preventivo. Así lo señaló Soledad Tamayo, que explicó que el proyecto está orientado a mejorar el comportamiento de los colombianos al volante.

“Este es un proyecto de ley que no solamente es sancionatorio, sino que va orientado a cambiar el comportamiento de los conductores, prevenir la reincidencia y acompañar de manera progresiva a quienes, por primera vez, hacen sus trámites al sistema vial como conductores”, indicó.

La senadora Sandra Jaimes se refirió a la recuperación de puntos dentro del sistema. Los que quieran sumar más, deberán someterse a procesos de formación con educación y corrección. De acuerdo con Jaimes, los países que utilizan este esquema también brindan cursos de seguridad vial a los infractores.

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Por último, el senador Robert Daza indicó que la iniciativa tendrá que ser evaluada con mayor detalle para que los conductores no sean castigados dos veces por la misma infracción.