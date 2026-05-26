¿Su carro eléctrico se descarga muy rápido? Así puede mejorar su autonomía

La autonomía de los carros eléctricos es uno de los principales factores que analizan los compradores antes de adquirir el vehículo. Esta depende de muchos factores como el modelo, el tipo de carga y la fuente de energía.

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Sin embargo, algunos propietarios se quejan de que la autonomía prometida por el fabricante no es la misma que entrega el vehículo. Para otros, el problema es que se descarga rápidamente y no rinde.

La empresa china de vehículos Changan Motors elaboró una guía con consejos para los conductores de carros eléctricos. En cuanto a la batería, recomendó sacarle el máximo provecho y aumentar su eficiencia.

Para la compañía, con una serie de ajustes en la forma de conducir y algunos cuidados básicos se puede mejorar la autonomía del vehículo. Esto no solo permitirá recorrer más kilómetros sino que también terminará cuidando la salud de la batería a largo plazo.

Lo primero es conocer el vehículo y saber cuál es su autonomía. La mayoría de estos vehículos en el mercado tienen entre 250 y 500 kilómetros por carga. Sin embargo, la cifra puntual depende de cada modelo.

La manera de cargar influye en el rendimiento de la batería. Foto: Getty Images

¿Cómo mejorar la autonomía?

La primera estrategia recomendada por Changan es cambiar la manera de conducir, debido a que esta impacta directamente en el consumo de energía. Acelerar de golpe, frenar bruscamente o parar con mucha frecuencia obliga a que la batería trabaje más y por lo tanto se consuma rápidamente.

Una conducción suave con aceleración progresiva y frenado anticipado ayudará a la autonomía del carro. Si se utiliza el modo ECO, se aumentará el rendimiento y la optimización de energía.

Otro consejo es utilizar el frenado regenerativo, que sirve para aprovechar la energía generada al frenar y convertirla en carga útil para la batería. La mejor manera de aprovecharlo es manejando suave sin frenos bruscos.

Mantener una velocidad constante en la vía ayuda a alargar el rendimiento de los carros eléctricos. Una velocidad alta obliga al sistema a utilizar más energía para avanzar, por lo que puede ser contraproducente.

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Changan también aconseja reducir el peso del vehículo para evitar que se esfuerce más de lo debido. Asimismo, sugiere mantener los neumáticos con la presión adecuada para que el vehículo no gaste mayor energía al circular.

“El aspecto de la presión en los neumáticos puede pasar fácilmente desapercibido, pero tiene una influencia directa en qué tan bueno es el desempeño de un auto. Aunque, por lo regular, una presión óptima va de los 2 a los 2,5 bares, en el manual de cada auto vienen los niveles recomendables”, explicó la compañía.

Es importante utilizar el aire acondicionado y la calefacción con cuidado para evitar un mayor consumo de batería. De igual manera, si el auto tiene problemas de autonomía lo mejor es llevarlo a una revisión preventiva para que revisen los componentes internos.

Por último, la manera de cargar influye en el rendimiento del vehículo. Cargarlo hasta el 100% o mantenerlo debajo del 20% somete el carro a un mayor estrés y desgasta rápidamente la batería.