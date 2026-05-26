El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) informó que las obras de la autopista Sur con Av. Bosa superaron el 44 % de avance. La construcción completó en días recientes el izaje de 21 de las vigas del puente.

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El objetivo de la infraestructura es destrabar este punto crítico del sur de la ciudad y crear un puente que elimine todos los semáforos de la intersección, dándole continuidad a la avenida Torres.

Dentro del proceso, se ha realizado el izaje de 21 de las 32 vigas de la estructura. El IDU señaló que el proyecto fue firmado en 2022 y debió haber terminado en 2025.

La administración actual asegura que encontró la obra en enero de 2024 con un avance del 6%. Una vez estén todas las vigas, iniciarán los trabajos del tablero donde pasarán los vehículos.

Ahora mismo, la obra está utilizando nueva tecnología para reducir las afectaciones a la movilidad y agilizar la ejecución. A partir de junio, el contratista del proyecto Consorcio CC Intersección Av. Bosa prometió incluir mecanismos como el Pipe Jacking.

“Buscamos tecnología para avanzar en este proyecto: Pipe Jacking. Una metodología para enterrar las tuberías y no tener la excavación de zanja abierta. Importante recalcar que son más de 500 personas que están trabajando de día y de noche para izar estas vigas para que no tengamos inconvenientes en la movilidad”, expresó el director del IDU, Orlando Molano.

Las obras de la AutoSur con Av. Bosa ya tienen un 44% de avance: la construcción eliminará los semáforos de la vía Foto: SDM

Esta metodología permite que se instalen las redes de servicio público de forma subterránea. Debido a eso, no se realizarán cierres totales en la autopista Sur, en sentido Soacha–Bogotá ni la Av. Bosa, en la calzada Bosa–Terminal del Sur.

¿Cómo serán los puentes?

De acuerdo con el proyecto, se construirán dos puentes vehiculares y cuatro conexiones “orejas” para mejorar el tráfico entre la autopista Sur, la avenida Bosa, la NQS y Ciudad Bolívar.

El primero tendrá una longitud de 288 m y se encargará de conectar Bosa con Ciudad Bolívar. Por su parte, el segundo puente será de 260 metros y conectará el sentido opuesto. Además, la altura de ambos será de 5,74 metros.

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Las “orejas” tendrán entre 80 y 113 metros y permitirán que se realicen movimientos entre esas intersecciones. La estructura incluye un bicipuente para peatones y ciclistas.

Además, el proyecto contempla la ampliación de la avenida Las Torres con una construcción de 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos. También cuenta con 1,30 kilómetros de ciclorruta, más de 30 mil m² de espacio público y cerca de 22 mil m² de zonas verdes que beneficiarán a más de 1,6 millones de personas en barrios de Bosa.