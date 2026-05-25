En video: insólito accidente de un bus en Soacha; generó fuerte trancón en la Autosur

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la mañana de este domingo 25 de mayo sobre la Autopista Sur, a la altura del municipio de Soacha, generando complicaciones en la movilidad para quienes ingresaban a Bogotá desde ese corredor vial.

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El siniestro involucró a un bus de transporte público y a un vehículo tipo furgón, situación que provocó un fuerte represamiento vehicular en sentido oriente-occidente. Autoridades de tránsito y organismos de emergencia llegaron hasta el punto para atender la situación y coordinar las labores de regulación vial.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y las autoridades de Soacha, el bus terminó estrellándose contra una vivienda ubicada sobre la Autopista Sur con calle 65F Sur. Imágenes compartidas en redes sociales muestran que el vehículo de servicio público quedó con graves daños en la parte delantera tras impactar contra la estructura de una edificación en la que funcionaría un depósito de materiales.

Las autoridades señalaron que el accidente también involucró un camión tipo furgón, el cual terminó a un costado de la vía después del choque. Aunque las causas del siniestro todavía son materia de investigación, unidades de tránsito permanecieron en el lugar realizando labores de inspección y retiro de los vehículos afectados.

“Nuestros agentes de tránsito y unidades de emergencia hacen presencia en el lugar, atendiendo la situación y realizando labores de regulación vial”, indicaron las autoridades de Soacha. Además, recomendaron a los conductores transitar con precaución y prever mayores tiempos de desplazamiento sobre este corredor vial.

Según el reporte preliminar conocido hasta el momento, no se registraron personas lesionadas por el accidente. Sin embargo, el impacto del bus contra la vivienda generó afectaciones materiales tanto en el automotor como en la infraestructura de la casa involucrada; adicionalmente, generó conmoción en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

La Autopista Sur es uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y Soacha, además de servir como vía de acceso hacia municipios del sur de Cundinamarca y otras regiones del país. Debido al alto flujo vehicular que maneja diariamente, cualquier emergencia en este punto suele generar congestiones de gran magnitud.

El tráfico se vio afectado por el siniestro. Foto: X @BogotaTransito

En videos difundidos por ciudadanos y cuentas oficiales de tránsito se observa la presencia de largas filas de vehículos mientras las autoridades adelantaban las maniobras para habilitar nuevamente la movilidad. La Secretaría de Movilidad confirmó que uno de los carriles permaneció cerrado durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de atención.

Durante los últimos meses se han registrado varios accidentes de tránsito sobre la Autopista Sur, especialmente en los tramos que conectan Bogotá con Soacha, un corredor que constantemente presenta alta congestión vehicular en horas pico y fines de semana.