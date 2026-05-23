El documental de Netflix que revela cómo un trágico accidente terminó destapando una posible historia de asesinato

Las plataformas de streaming como Netflix han transformado la manera en que las personas consumen series y películas en los últimos años. Además de ofrecer un amplio catálogo para todos los gustos, también se han convertido en un espacio para documentales que exploran hechos reales, personajes y situaciones basadas en investigaciones y testimonios.

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Eso ocurre con “El Choque”, el más reciente documental estrenado por la plataforma, que muestra cómo un accidente mortal terminó convirtiéndose en un caso que apuntaba a un posible asesinato.

La producción sigue la historia de una adolescente que chocó contra un edificio, provocando la muerte de su novio y de un amigo. Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, comienzan a surgir detalles que cambian por completo la versión inicial de los hechos.

En las imágenes presentadas en el documental se observa un vehículo que circulaba a toda velocidad y sin control antes de impactar violentamente contra una pared. El resultado fue un automóvil destruido, dos personas muertas y una joven de 17 años herida: Mackenzie Shirilla.

Las víctimas fueron identificadas como Dominic Russo, su novio, y su amigo Davion Flanagan. La tragedia conmocionó a familiares y amigos cercanos, quienes mantenían una relación muy unida. No obstante, con el paso del tiempo, las investigaciones revelaron elementos que llevaron a sospechar que el accidente pudo haber sido provocado de manera intencional.

Las imágenes del hecho muestran un vehículo circulando a alta velocidad y sin control antes del impacto. Foto: Captura de pantalla Netflix

La Fiscalía aseguró que la joven no intentó frenar antes del impacto y presentó como evidencia mensajes de texto, publicaciones en redes sociales y videos de TikTok. A través de entrevistas, testimonios y material judicial, el documental profundiza en la pregunta que marcó el caso: si todo se trató de un accidente o de un acto premeditado.

Sin embargo, en 2023, Shirilla fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años.

En el accidente murieron su novio, Dominic Russo, y su amigo, Davion Flanagan. Foto: Tomado de captura de pantalla Netflix

Durante su intervención ante el tribunal, la joven aseguró no recordar lo sucedido y negó haber tenido la intención de matar a los dos jóvenes. En su declaración, afirmó que pudo haber sufrido un episodio médico relacionado con el síndrome POTS, una hipótesis que finalmente no logró convencer a las autoridades judiciales.