La miniserie documental ¿Debería casarme con un asesino? se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del momento en Netflix, alcanzando el puesto número dos entre los contenidos más vistos de la plataforma. La producción ha despertado una fuerte conversación en redes sociales gracias a su inquietante historia, que mezcla romance, manipulación y crimen real.

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La serie sigue el caso de una mujer que, poco antes de llegar al altar, comenzó a descubrir aspectos oscuros sobre la vida de su prometido. Lo que inicialmente parecía una relación estable y prometedora terminó transformándose en una experiencia marcada por el miedo, las sospechas y revelaciones que cambiaron por completo el rumbo de la historia.

La producción británica, compuesta por tres episodios, reconstruye la historia de Caroline Muirhead, una patóloga forense escocesa que intentaba darse una nueva oportunidad en el amor cuando conoció a Sandy McKellar en 2020.

Según se muestra en la miniserie, el hombre era un agricultor escocés que proyectaba una imagen fuerte y carismática, lo que permitió que la relación avanzara rápidamente hasta llegar al compromiso matrimonial.

No obstante, el rumbo de la historia cambió de manera drástica cuando, de acuerdo con el relato retomado por la producción, McKellar confesó a Caroline que en 2017 había atropellado a Tony Parsons, un ciclista que realizaba un recorrido benéfico por Escocia.

Esto desató una interrogante muy grande en la protagonista, quien debía tener cuidado y recopilar pruebas para demostrar que su pareja era el culpable.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del público es la manera en la que la producción reconstruye los hechos. A través de entrevistas, material de archivo y testimonios de personas involucradas, la miniserie logra mantener una tensión constante, propia de los documentales de crimen que han dominado el streaming en los últimos años.

Además del impacto mediático, ¿Debería casarme con un asesino? ha abierto debates sobre las decisiones al interior de la relación, las situaciones que rodean el vínculo y la dificultad de identificar conductas peligrosas detrás de apariencias aparentemente normales.

El éxito de la producción confirma el interés que sigue despertando el género “true crime” entre las audiencias globales, especialmente cuando las historias se centran en situaciones reales capaces de generar sorpresa, indignación y reflexión al mismo tiempo.