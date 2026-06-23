Netflix vuelve a demostrar el poder de los thrillers de misterio. La plataforma ha encontrado un nuevo fenómeno global con Te encontraré, la miniserie basada en la novela homónima del escritor estadounidense Harlan Coben, uno de los autores más adaptados por el gigante del streaming.

La serie debutó en Netflix el 18 de junio de 2026 y está compuesta por ocho episodios. Se trata de la primera adaptación estadounidense de una obra de Coben realizada dentro del acuerdo exclusivo que el escritor mantiene con la compañía, después de una larga lista de producciones desarrolladas en países como Reino Unido, España, Francia y Polonia.

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La historia gira en torno a David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, un hombre que cumple cadena perpetua tras ser condenado por el asesinato de su propio hijo.

Aunque la justicia lo declaró culpable, David siempre ha sostenido que es inocente. Su vida cambia radicalmente cuando recibe una prueba que sugiere que el niño podría seguir con vida. A partir de ese momento, emprende una desesperada búsqueda de respuestas que lo obliga a escapar de prisión y enfrentarse a una compleja red de secretos familiares, engaños y revelaciones inesperadas.

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'Te encontraré' de Netflix se estrenó el 18 de junio de 2026. Su elenco está compuesto por Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Chi McBride, Erin Richards, Madeleine Stowe, Hugh Thompson, Peter Outerbridge y Jonathan Tucker Foto: Courtesy of Netflix © 2025

El papel principal recae en Sam Worthington, actor australiano conocido mundialmente por interpretar a Jake Sully en la exitosa saga cinematográfica Avatar, dirigida por James Cameron. A lo largo de su carrera también ha participado en producciones como Terminator Salvation, Clash of the Titans y Lift. En Te encontraré, Worthington asume un registro más dramático y emocional, centrado en el sufrimiento de un padre dispuesto a arriesgarlo todo para descubrir la verdad.

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'Te encontraré' de Netflix se estrenó el 18 de junio de 2026. Su elenco está compuesto por Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Chi McBride, Erin Richards, Madeleine Stowe, Hugh Thompson, Peter Outerbridge y Jonathan Tucker Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Junto a él destaca Milo Ventimiglia, reconocido por millones de espectadores por su trabajo en la aclamada serie This Is Us, donde dio vida a Jack Pearson. El actor estadounidense también alcanzó popularidad gracias a títulos como Gilmore Girls y Heroes. En esta producción interpreta a Hayden, un hombre ligado al pasado de Rachel Mills y cuya presencia adquiere una importancia creciente conforme avanza la trama.

El reparto principal se completa con Britt Lower, conocida por su participación en Severance; Madeleine Stowe, recordada por 12 Monkeys y Revenge; Clancy Brown, Logan Browning, Jonathan Tucker y Erin Richards. La combinación de rostros experimentados y actores con gran reconocimiento televisivo ha sido uno de los elementos destacados por los analistas del sector.

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Aunque la historia se desarrolla en Estados Unidos, gran parte del rodaje se llevó a cabo en Canadá durante 2025. Como suele ocurrir con las adaptaciones de Harlan Coben, la serie apuesta por un ritmo acelerado, múltiples giros argumentales y constantes revelaciones que mantienen la intriga hasta el desenlace.

'Te encontraré' de Netflix se estrenó el 18 de junio de 2026. Su elenco está compuesto por Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Chi McBride, Erin Richards, Madeleine Stowe, Hugh Thompson, Peter Outerbridge y Jonathan Tucker Foto: Courtesy of Netflix © 2025

Las reacciones del público también muestran posturas encontradas. Mientras una parte de los espectadores celebra el suspenso constante y las actuaciones de Worthington y Britt Lower, otros cuestionan algunas decisiones narrativas y la construcción de determinados personajes. Pese a ello, el impacto en audiencia ha sido innegable.