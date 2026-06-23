La joya de HBO Max que regresó con nueva temporada: primer capítulo recibió 97% de aprobación y es número 1 en lo más visto

HBO Max sigue renovando su catálogo mes a mes, lanzando propuestas interesantes para todo tipo de público. Poco a poco llegan ideas nuevas, conquistando la atención de más de uno.

‘House of the Dragon’ regresa con la temporada 3: hay un cambio radical que a George R.R. Martin parece no gustarle

Los seguidores del universo de House of the Dragon recibieron una noticia que llevaban tiempo esperando: la tercera temporada de la producción ya está en marcha desde el pasado 21 de junio y promete cambios significativos en el desarrollo de la historia. La nueva entrega llega con una apuesta narrativa que ha llamado la atención de los fanáticos más fieles de la obra creada por George R. R. Martin.

Luego de que la segunda temporada fuera cuestionada por dedicar gran parte de sus episodios a preparar el escenario para el conflicto principal, los responsables de la serie decidieron dar un giro al ritmo de la narración. En esta ocasión, la acción tomará protagonismo desde etapas más tempranas de la trama, acelerando el avance de los acontecimientos.

De esta manera, la llamada Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a distintas facciones de la familia Targaryen por el control del Trono de Hierro, dejará de ser un conflicto en construcción para convertirse en el eje central de la historia, con enfrentamientos y consecuencias que marcarán el rumbo de la nueva temporada.

El primer capítulo, estrenado de manera oficial en la plataforma de streaming, cautivó a la crítica y recibió un 97 % de aprobación en Rotten Tomatoes.

Este arranque logró avanzar en lo más visto de HBO Max, ubicando la producción como lo más visto del momento. En dicha lista también están Rick and Morty y Euphoria.

House of the Dragon regresa con todo su elenco, enamorando con el trabajo de Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Fabian Frankel, entre otros.