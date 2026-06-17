El ‘monstruoso’ éxito de casi 4 horas: esta es la saga de supervivencia marina de Jason Statham que arrasa en HBO Max

En HBO MAX hay contenido para todas las edades y todos los gustos. La plataforma de streaming presenta un catálogo que se renueva constantemente, pero que también conserva títulos que se han convertido en todo un éxito, captando la atención de sus suscriptores durante varias semanas o, incluso, meses.

Entre esos títulos que no pierden vigencia se destaca Megalodón, un ambicioso proyecto en el que sobresale el reconocido actor británico Jason Statham, amante del cine de acción que ha construido una sólida carrera en la industria del entretenimiento gracias a su participación en películas como Rápidos y Furiosos o la trilogía de El transportador.

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Por esta razón, Statham es considerado un referente del género, sorprendiendo con su impecable actuación en este thriller de supervivencia donde se enfrenta a un monstruo marino.

La saga completa de Megalodón está disponible en Colombia en HBO MAX y, para disfrutarla, ambas suman cerca de cuatro horas de duración, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una maratón cargada de adrenalina.

Esta producción se caracteriza por su combinación de intensas secuencias de acción, impresionantes efectos especiales y la constante amenaza de un enorme tiburón prehistórico.

A lo largo de la historia, los protagonistas deben enfrentarse a peligrosas criaturas marinas y sobrevivir a situaciones extremas en las profundidades del océano, en una trama que mantiene la tensión de principio a fin.

Según el portal especializado Sensacine, la primera película de la saga, Megalodón (2018), fue un éxito en taquilla al recaudar 529,2 millones de dólares a nivel mundial. La producción, dirigida por Jon Turteltaub, narra la historia de un equipo que emprende una misión de rescate en las profundidades del océano, sin imaginar que terminará enfrentándose a una gigantesca amenaza: un megalodón, un tiburón prehistórico considerado una de las criaturas más temibles que han habitado los mares.

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Entre tanto, la secuela, Megalodón 2: La fosa (2023), tuvo una destacada acogida en la taquilla internacional al recaudar 398,5 millones de dólares en todo el mundo. Dirigida por Ben Wheatley, la película lleva la acción a un nuevo nivel con una expedición submarina que rápidamente se sale de control cuando el gigantesco tiburón prehistórico reaparece.

Con ambas entregas, la saga Megalodón acumuló más de 927 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como una de las franquicias más exitosas protagonizadas por Jason Statham. Dentro de la trayectoria del actor, solo es superada por la multimillonaria saga Rápidos y Furiosos, cuyas películas han recaudado más de 7.000 millones de dólares en todo el mundo.