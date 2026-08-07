Ana Lucía Pineda, primera dama de la nación, deslumbra en Cali con un ‘look’ impecable para la posesión presidencial

La jornada protocolaria de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, en la ciudad de Cali, no solo concentró la atención por los discursos y el inicio del nuevo periodo gubernamental.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO | Presidente inicia su discurso: “Seré el mandatario de todos los colombianos”

La estética y el vestuario de los asistentes formaron parte de la agenda mediática. En este contexto, Ana Lucía Pineda, esposa del mandatario, acaparó la mirada de los analistas de moda y de los usuarios en redes sociales, debido a la propuesta estilística elegida para el evento.

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pienda entraron con sus hijos a la posesión presidencial. Foto: Daniel Jaramillo

Una propuesta pensada para el clima caleño

Para hacer frente a las altas temperaturas de la capital del Valle del Cauca, durante la agenda matutina, Pineda optó por una combinación que priorizó la comodidad sin apartarse de los códigos de etiqueta institucional.

El atuendo consistió en una blusa de cuello cerrado en tono salmón —un color favorecedor para el entorno cálido de la ciudad—, cuya particularidad residía en un detalle de moño en la parte posterior.

La prenda superior fue combinada con un pantalón de corte recto de confección estructurada. En cuanto al estilismo personal, lució un maquillaje sutil enfocado en la naturalidad y un peinado recogido con ondas suaves.

El equipo de prensa de la primera dama confirmó a SEMANA que la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi fue la encargada de firmar la propuesta de vestuario de la nueva primera dama.

Las mismas fuentes confirmaron que Ana Lucía Pineda continuará luciendo creaciones de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi durante los eventos sociales posteriores a la jornada de posesión.

Ana Lucía Pineda llegó a la posesión presidencial con un diseño de Silvia Tcherassi. Foto: Bernardo Peña/ El País

La aparición pública de Pineda generó un volumen significativo de interacciones en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram. Un sector amplio de los usuarios calificó la elección de indumentaria como “acertada”, “fresca” e “impecable” para el contexto geográfico y la solemnidad del acto.

Dentro de la conversación digital también surgieron comparaciones de la opinión pública respecto a referentes pasados del estilismo presidencial en Colombia, mencionando figuras como la de María Clemencia Rodríguez de Santos (Tutina), reconocida en su momento por su proyección internacional en la moda.