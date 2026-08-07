Ana Lucía Pineda Aruachán asume oficialmente este 7 de agosto como la nueva primera dama de Colombia, tras la posesión de su esposo, el presidente Abelardo De La Espriella. Administradora de empresas de profesión y empresaria con trayectoria en el sector privado, Pineda busca enfocar su despacho en el impulso a emprendedoras, la niñez y los adultos mayores.

Formación académica y trayectoria en el sector privado

Nacida en Montería, Córdoba, el 8 de octubre de 1987, Ana Lucía Pineda Aruachán cursó su educación básica y media en el Colegio Británico de su ciudad natal. Posteriormente, se trasladó a Bogotá para iniciar sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Javeriana, casa de estudios de la cual se graduó con el título profesional de administradora de empresas.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, Pineda ha enfocado su carrera en la gestión corporativa, el desarrollo de emprendimientos y la administración de proyectos vinculados a los sectores gastronómico, cultural y de entretenimiento.

Antes de emprender, participó en las etapas iniciales de consolidación de la firma De La Espriella Lawyers, donde asumió responsabilidades operativas ligadas al cumplimiento normativo, el aseguramiento de la calidad y los procesos de selección de talento humano, contribuyendo a la estructuración de la organización jurídica.

Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Más adelante, incursionó en el mercado comercial con la creación de iniciativas propias, entre las que destaca el desarrollo de Amore Gelatería, además de diversas marcas y proyectos comerciales operados tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos, consolidando un perfil gerencial enfocado en la innovación y el mercadeo.

La relación entre Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella tiene raíces en Montería, la tierra natal de ambos, donde las familias mantuvieron un estrecho vínculo.

La boda se celebró el 13 de diciembre de 2008 en la histórica Iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena de Indias. Desde entonces, la pareja ha consolidado una relación de más de 18 años y son padres de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

La vida pública de Pineda experimentó un cambio notable durante la contienda electoral de 2026. Según registros, la empresaria incrementó su visibilidad al acompañar de manera activa al entonces candidato en su agenda de recorridos territoriales, entrevistas y eventos políticos.

En ese contexto, promovió la creación del movimiento “Tigresas de la Patria”, una plataforma de apoyo conformada por mujeres que respaldó la propuesta electoral de la actual administración.

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Tras los comicios, Pineda participó activamente junto al presidente electo en las mesas de trabajo para el empalme en distintas regiones del país y realizó actividades de carácter social, como su visita al departamento de La Guajira el pasado 29 de julio para la entrega de ayudas humanitarias.

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir su nuevo rol institucional, Pineda ha manifestado su intención de enfocar las iniciativas de su despacho en la atención integral a las mujeres —especialmente aquellas con perfil de emprendedoras y cuidadoras—, así como en la protección y el bienestar de los adultos mayores y la infancia.