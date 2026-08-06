¿Romance a la vista? Lamine Yamal habría sido visto en un yate con reconocida exreina colombiana

La presencia del futbolista español Lamine Yamal en Colombia ha acaparado la atención de los aficionados al deporte y de las plataformas digitales. Durante su reciente estadía en Cartagena de Indias, la figura de 19 años fue captada disfrutando de zonas turísticas del Corralito de Piedra, lo que desató un amplio seguimiento en redes sociales.

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En paralelo a su viaje, comenzaron a circular versiones que lo vinculan sentimentalmente con la creadora de contenido y exreina colombiana Kelly Reales Coneo.

Las versiones sobre un supuesto acercamiento entre el deportista y la influenciadora cartagenera tomaron fuerza a partir de publicaciones en plataformas como TikTok e Instagram.

Según relatos difundidos por perfiles enfocados en el entretenimiento digital, una fuente anónima habría asegurado que ambos coincidieron durante un recorrido marítimo por la zona insular de la ciudad.

Mientras Yamal fue visto en un embarcadero de la ciudad junto a miembros de su equipo de trabajo, Reales Coneo publicó material audiovisual a bordo de un yate. Este cruce de contenidos llevó a diversos seguidores a inferir que se encontraban en la misma embarcación.

Hasta la fecha, ni Lamine Yamal ni Kelly Reales Coneo han emitido declaraciones públicas al respecto o confirmado algún encuentro en Cartagena. Tampoco se registran interacciones públicas entre sus cuentas oficiales en redes sociales.

Por otra parte, en el ámbito personal del delantero, se conoce de manera pública su relación con la influenciadora española Inés García, con quien ha sido visto formalmente en eventos públicos, celebraciones deportivas del FC Barcelona y compromisos internacionales desde principios de 2026.

¿Quién es Kelly Reales Coneo?

Kelly Reales Coneo, de 28 años, es una reconocida modelo y creadora de contenido nacida en Cartagena. Logró notoriedad nacional al representar al departamento de Bolívar en el certamen Miss Universe Colombia 2024, donde alcanzó la fase de semifinalistas.

A lo largo de su carrera ha construido una presencia sólida en entornos digitales compartiendo contenido enfocado en moda, estilo de vida y entretenimiento. Asimismo, la cartagenera ha incursionado en proyectos mediáticos internacionales; en 2026 formó parte de la representación colombiana en el formato digital El desorden de Marko, producido en Miami por el generador de contenido venezolano Marko.

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Más allá de los rumores, la presencia de Lamine Yamal en Cartagena reafirma la cercanía que la joven promesa del fútbol ha mostrado hacia la cultura colombiana. Meses atrás, el jugador se hizo viral por vestir la camiseta de la Selección Colombia marcada con el nombre del extremo Luis Díaz, un gesto que fue valorado positivamente por la afición local.

Mientras tanto, las vacaciones del deportista en la costa cartagenera concluyen dejando imágenes de entusiasmo por parte de sus seguidores locales.