Uniformado causó sensación al protagonizar un inesperado momento con un artista callejero; director de la Policía se pronunció

Las plataformas digitales siguen siendo foco de miles de reacciones, precisamente por una serie de contenidos que se difunden y causan sensación entre los usuarios.

Policía y funcionarios quedaron sorprendidos con lo hallado en estos locales del norte de Bogotá

Recientemente, un inesperado video se hizo viral en redes sociales, debido a la escena que se plasmó en las calles colombianas. Según las imágenes, un uniformado de la Policía fue el protagonista de un particular momento, el cual quedó captado por distintas cámaras que había en la zona.

De acuerdo con lo informado, todo ocurrió en Pereira, donde el subintendente Jefferson Montaña Valencia, adscrito a Policía Comunitaria en Pereira, llamó la atención de cientos de personas que quedaron sin palabras con un inesperado suceso.

El uniformado se bajó de su motocicleta, se acercó a un artista callejero que interpretaba una canción en vía pública y, ante la sorpresa del cantante y de quienes se encontraban en el lugar, tomó el micrófono y comenzó a cantar junto a él.

La escena, que solo dura un poco más de un minuto, muestra cómo ambos compartieron la canción durante algunos instantes, despertando interés en los transeúntes. Los ciudadanos que presenciaron esto no ocultaron su reacción, aplaudiendo lo que pasaba en dicho puesto.

Director de la Policía se pronunció ante las imágenes

No obstante, según un comunicado oficial, tras este video que se hizo viral, el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña, se pronunció al respecto y entregó unas palabras, felicitando al subintendente Montaña Valencia.

En lo expresado públicamente, la autoridad “destacó su actitud como una muestra de la esencia del servicio policial: policías profesionales que, además de cumplir su misión constitucional, mantienen una relación cercana y humana con las comunidades”.

“Quiero felicitar al subintendente Jefferson Montaña Valencia. Con su espontaneidad nos recordó que detrás del uniforme hay seres humanos con talentos, sensibilidad y una enorme capacidad para conectarse con la ciudadanía. Ese momento sencillo representa también la esencia de un policía de Colombia: cercano a su gente, profesional, protegido y respaldado”, destacó el Director General.

El alto oficial, de igual manera, invitó a los integrantes de la Institución a continuar fortaleciendo ese vínculo con los ciudadanos, llevando acciones de este tipo que reflejen el respeto y los principios.

El director general tomó una sorpresiva decisión, indicando que al subintendente Jefferson Montaña Valencia se le realizaría un reconocimiento especial, buscando destacar su forma de representar a la institución.