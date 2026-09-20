Laura Tobón habló sobre José Manuel Restrepo y se refirió a Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente: “Por fin ver algo así”

Laura Tobón se robó las miradas de miles de personas con una entrevista que concedió a Eva Rey, para el formato Me Vale. La presentadora abrió su corazón sobre la etapa que estaba viviendo, precisamente al ser madre por segunda vez.

Ana Lucía Pineda, primera dama, reaccionó y envió mensaje a Adriana Arboleda, famosa modelo y empresaria, por sentido tema

En medio de la charla, la famosa respondió todo tipo de preguntas, llegando al punto de referirse al país y el cambio que atravesaba en el ámbito político. De hecho, en sus declaraciones, aprovechó para revivir una anécdota, la cual la hizo sentir muy bien.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Laura Tobón habló de una entrevista que le hizo a José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, enmarcando su experiencia en algo personal lejos de la política.

La modelo indicó que estaba muy tranquila con el resultado de dicha conversación, ya que el político abrió su corazón y contó sobre su familia, sus hijos, su esposa y sus ámbitos reservados.

“Yo trato de no hablar mucho de política en mis redes sociales, pero en esta ocasión tuve una entrevista con el vicepresidente, y me pareció maravillosa la entrevista, porque no hablamos de nada de política... hablamos de familia, de cómo se enamoró de Tatiana, de cómo es su relación con sus hijos”, dijo.

“Sin ninguna postura como tal política, sino para poder realmente conocerlo a él, pero desde acá (corazón), porque uno también tiene que saber quiénes son las personas que están gobernando acá. Si tuviera un corazón negro, qué pereza... quedé bastante contenta con esa entrevista”, aseguró.

Al referirse a él como persona, Laura Tobón lo describió como alguien noble, inteligente y preparado, el cual estaba muy enfocado en el país y su familia. Allí opinó sobre la gestión de Tatiana Céspedes, la esposa del vicepresidente, aplaudiendo su desempeño de la mano de Ana Lucía Pineda, primera dama.

“Me parece que es un hombre noble, es un hombre, aparte de que es demasiado preparado, culto e inteligente, me parece que está entregado a su familia, entregado a sus hijos tan maravillosos que tiene”, señaló.

“Tatiana también me pareció una tigresa impresionante... todo lo que ha hecho y más con todo este desastre; siento que no ha parado. Por fin ver algo así en nuestro país es alentador, la verdad”, concluyó, afirmando que estaba feliz con lo que pasaba en el país.