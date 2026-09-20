Revuelo en América de Cali por lo que dijo David González: abrió su pasado en Millonarios

En una reveladora entrevista concedida a As Colombia, el director técnico del América de Cali, David González, abordó abiertamente los pormenores de su etapa al frente de Millonarios, institución de la que se desvinculó en agosto de 2025 tras una racha de resultados negativos.

David González envió irónico mensaje tras procesos legales contra el América: “Todo resulta en demanda”

El estratega, que asumió el banquillo escarlata en septiembre del mismo año tras la salida de Diego Raimondi, analizó los factores emocionales e históricos que condicionaron su gestión en el conjunto embajador.

Los tres jugadores de América que piden para Selección Colombia: de frente se lo dicen a Néstor Lorenzo

La salida de González de la escuadra capitalina se concretó tras una dolorosa derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En aquella oportunidad, la junta directiva del equipo le notificó la terminación de su contrato debido a la severa crisis deportiva que atravesaba el plantel en el torneo local, cerrando un capítulo rodeado de incógnitas sobre su relación con la hinchada y el entorno institucional.

“Yo no hacía parte de esa historia”: la razón detrás de la salida del Azul

Durante el diálogo periodístico, el entrenador antioqueño reconoció que su llegada a Millonarios representaba un salto profesional de gran envergadura tras su exitoso proceso en el Deportes Tolima.

Hernán Torres fue el reemplazo de González en Millonarios. Foto: Colprensa - Cortesía Dimayor

Sin embargo, admitió que nunca logró consolidar la convicción necesaria para apropiarse del proyecto deportivo, sintiendo una barrera marcada por no haber sido jugador de la institución albiazul durante su etapa como futbolista profesional.

“Siempre sentí que el equipo era de los hinchas y la historia, y que yo no hacía parte de esa historia porque, al final, yo nunca jugué en Millonarios”, explicó González.

El técnico comparó su experiencia con el sentido de pertenencia que vivió en Independiente Medellín, donde su recorrido como referente de la cancha le otorgaba la autoridad para intervenir en la identidad del club, factor que echó de menos en la capital.

Aprendizaje aplicado al banquillo de América de Cali

Pese a los desencuentros y al prematuro final de su ciclo en Bogotá, David González enfatizó que asume esa etapa como un aprendizaje indispensable para su evolución profesional.

El estratega antioqueño busca aplicar esas lecciones en su presente con el América de Cali, club al que dirige desde el 9 de septiembre y donde pretende consolidar un proceso largo apoyado en el liderazgo y la identidad futbolística.

Con las enseñanzas de su paso por Millonarios, González concentra ahora sus esfuerzos en mantener al América en los primeros puestos de la liga nacional.